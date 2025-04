Il successo di R.E.P.O. ha sorpreso gli sviluppatori, che ora stanno imparando a gestirlo

Un successo troppo grande?

Su Steam, R.E.P.O. ha una valutazione "Estremamente Positiva", con più di 113.000 recensioni ricevute. Il numero di giocatori è davvero enorme, tanto da causare non pochi problemi allo studio.

R.E.P.O., che sta per Retrieve, Extract, e Profit Operation, è un gioco allo stesso tempo esilarante e terrificante in cui bisogna raccogliere oggetti e scappare da mostri.

Da un recente video in cui gli sviluppatori hanno risposto alle domande del pubblico, è emerso l'impatto avuto sullo studio da tanto successo:

"Sappiamo che le persone attendono con ansia i nuovi aggiornamenti, vi capiamo e vi ascoltiamo, e vogliamo assicurarvi che stiamo lavorando il più duramente possibile per lanciare l'aggiornamento. Come accennato in un video precedente, il primo aggiornamento richiederà un po' più di tempo poiché l'enorme successo di REPO ci ha colto di sorpresa; ci sono quindi molte questioni amministrative e noiose di cui dobbiamo occuparci dietro le quinte, oltre ovviamente a lavorare sul gioco e assicurarci che tutto sia stabile e pronto per il lancio."

È stato anche sottolineato (scherzosamente) che il team dal lancio "ha dormito una volta sola", rimanendo "sempre sveglio".

R.E.P.O. non è il primo gioco di Semiwork, ma gli altri non avevano nemmeno sfiorato il suo successo. Si tratta inoltre, dell'ennesimo indie che negli ultimi tempi ha trovato la via della gloria: pensate ad esempio a Palworld, Balatro, Schedule I e Blue Prince per avere degli altri esempi.