Ricordate The Age of Decadence? Ha raggiunto un importante traguardo di vendite

Iron Tower Studio, il team di sviluppo di The Age of Decadence ha annunciato che il titolo ha raggiunto e superato le 250.000 copie vendute . Il traguardo commerciale arriva a più di dieci anni dalla pubblicazione originaria. Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, The Age of Decadence è un gioco di ruolo hardcore sviluppato da un singolo sviluppatore e pubblicato nel periodo della prima rinascita del filone classico.

Oltre l'hardcore

Commentando i risultati, l'autore ha espresso sorpresa per i numeri raggiunti, vista la particolare tipologia del prodotto, orientato verso un'utenza molto specifica e di nicchia, come già sottolineato. "Non avremmo mai pensato di raggiungere questo numero, dato che AoD è un gioco di ruolo duro e spietato, costruito attorno a scelte e conseguenze", possiamo leggere nella dichiarazione, che sottolinea anche "eppure ogni anno, a più di un decennio dall'uscita, nuovi giocatori scoprono e apprezzano ancora il gioco".

La comunicazione si concentra poi sull'impatto che queste cifre hanno sulle attività dell'azienda. Gli sviluppatori evidenziano infatti come, per uno studio indipendente di piccole dimensioni, questo risultato rappresenti "più di un traguardo di vendite", definendolo esplicitamente "il motivo per cui siamo ancora qui a continuare a creare giochi e raccontare storie".

La nota si conclude con un ringraziamento formale rivolto alla community e a tutti coloro che hanno contribuito alla visibilità e al sostentamento del progetto nel corso del tempo: "Siamo grati a tutti coloro che hanno acquistato il gioco, lo hanno consigliato a un amico e hanno scritto una recensione. Grazie per aver dato una possibilità al nostro gioco. Non saremmo qui senza di voi".

Iron Tower Studio ha pubblicato anche il gioco di ruolo tattico Dungeon Rats e quello fantascientifico Colony Ship: A Post-Earth Role Playing Game, seguendo sempre la sua filosofia dei giochi di ruolo.