Apple è al lavoro su un anello smart per competere con Galaxy Ring e Oura

I dispositivi indossabili intelligenti non si limitano agli occhiali, ma possono assumere forme ancora più compatte e discrete, come nel caso degli anelli smart . Alcuni esempi sono già noti, come il Samsung Galaxy Ring o l'Oura Ring: si indossano come semplici anelli, ma sono in grado di monitorare diversi parametri legati alla salute , senza la necessità di uno schermo o di interazioni continue. A quanto pare, anche Apple avrebbe intenzione di entrare in questo segmento con un dispositivo simile, sebbene al momento le informazioni disponibili siano ancora limitate e basate principalmente su indiscrezioni.

L’anello intelligente di Apple

Le informazioni sono state riportate dal leaker Kosutami su X, secondo cui Apple starebbe lavorando a un nuovo anello smart chiamato internamente iRing. Sfortunatamente non sono stati svelati ulteriori dettagli e l'informatore si è limitato a confermare che il dispositivo è attualmente in sviluppo. Al momento non è quindi possibile conoscere le sue caratteristiche o le sue funzioni, ma potrebbe essere utilizzato durante la notte per il monitoraggio del sonno, come alternativa più leggera rispetto ad altri dispositivi indossabili.

Oura Ring

Si tratterebbe comunque di un'estensione dell'ecosistema già esistente, quindi servirebbe a tracciare la frequenza cardiaca e altri livelli di attività con maggiore comfort. Ovviamente è impossibile ipotizzare le funzioni, ma in ogni caso il suo punto di forza è sicuramente la dimensione estremamente compatta e una presenza meno ingombrante rispetto ad altri accessori.

Ricordiamo che il Galaxy Ring offre funzioni di monitoraggio del sonno, dell'attività fisica leggera, suggerimenti sul benessere e integrazione con Samsung Health per l'analisi dei dati. L'eventuale arrivo di un prodotto simile da parte di Apple andrebbe a rafforzare ulteriormente il segmento dei dispositivi indossabili ultra-compatti.