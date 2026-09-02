Manca poco all'uscita di Silent Hill Townfall: prenota la tua copia direttamente su Amazon

Su Amazon è presente e disponibile la possibilità di effettuare il pre-order di Silent Hill Townfall al prezzo di 49,99€. L'uscita è prevista per il prossimo 26 settembre. Si tratta, inoltre, della Day One Edition che comprende due diversi bonus. Puoi acquistarlo direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata dal banner qui sotto: Silent Hill: Townfall è un horror psicologico di sopravvivenza indipendente e autoconclusivo, ambientato nella fredda e isolata Scozia del 1996. La storia segue Simon Ordell, richiamato sull'isola di St. Amelia con il compito di "sistemare le cose". Al suo arrivo, però, trova una città apparentemente abbandonata e avvolta da una fitta nebbia.
Ulteriori dettagli sul gioco
Spinto dal desiderio di comprendere il legame che lo unisce a quel luogo e ai suoi abitanti, Simon decide di addentrarsi nella città. Durante l'esplorazione inizierà a ricostruire frammenti di un passato misterioso, mentre eventi sempre più inquietanti riemergeranno in superficie.
L'avventura è completamente sviluppata in prima persona e richiede al protagonista di esplorare l'ambiente, fuggire dalle minacce e sopravvivere utilizzando una selezione limitata di armi e strumenti. Tra questi spicca la CRTV, una particolare televisione portatile capace di sintonizzarsi su segnali instabili e potenzialmente utili per comprendere ciò che sta accadendo.
Il viaggio di Simon sarà caratterizzato da fughe concitate, combattimenti frenetici ed enigmi legati alla narrazione, attraverso i quali emergeranno progressivamente nuovi dettagli sulla vicenda.