Manca poco all'uscita di Silent Hill Townfall: prenota la tua copia direttamente su Amazon

Su Amazon è presente e disponibile la possibilità di effettuare il pre-order di Silent Hill Townfall al prezzo di 49,99€. L'uscita è prevista per il prossimo 26 settembre. Si tratta, inoltre, della Day One Edition che comprende due diversi bonus. Puoi acquistarlo direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata dal banner qui sotto: Silent Hill: Townfall è un horror psicologico di sopravvivenza indipendente e autoconclusivo, ambientato nella fredda e isolata Scozia del 1996. La storia segue Simon Ordell, richiamato sull'isola di St. Amelia con il compito di "sistemare le cose". Al suo arrivo, però, trova una città apparentemente abbandonata e avvolta da una fitta nebbia.