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I giochi dell'Humble Choice di settembre sono disponibili: includono Frostpunk 2 e Sonic X Shadow Generations

Humble Choice di settembre 2026 è disponibile: una lineup variegata che spazia dal survival strategico Frostpunk 2 al platform ad alta velocità Sonic X Shadow Generations, passando per Voidtrain e altri tit

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   02/09/2026
Artwork di Frostpunk 2

Humble ha reso disponibili i giochi dell'Humble Choice di settembre 2026, una selezione come sempre variegata che questo mese include, tra gli altri, Frostpunk 2, Sonic X Shadow Generations e Voidtrain.

Ecco l'elenco completo:

  • Frostpunk 2
  • Sonic X Shadow Generations
  • Voidtrain
  • Ballionaire
  • Guntouchables
  • Urban Jungle
  • Pocket Mirror - Goldenertraum
  • Keylocker | Turn Based Cyberpunk Action

Una panoramica dei nuovi giochi di settembre

Frostpunk 2 è un gestionale survival nel quale dobbiamo guidare una città allo stremo, prendendo decisioni difficili per garantire la sopravvivenza della popolazione in un mondo ghiacciato e spietato. Sonic X Shadow Generations è una raccolta platform ad alta velocità che unisce livelli classici e nuove sezioni dedicate a Shadow, con una struttura che alterna nostalgia e contenuti inediti.

Voidtrain è un gioco d'avventura in cui viaggiamo su un treno volante attraverso dimensioni surreali, raccogliendo risorse, combattendo creature ostili e potenziando il convoglio per proseguire il viaggio. Ballionaire è un arcade frenetico basato sulla fisica, nel quale dobbiamo lanciare e far rimbalzare sfere per distruggere strutture e accumulare ricchezze, con un ritmo rapido e immediato. Guntouchables è uno sparatutto cooperativo dall'estetica retrò, dove una banda di criminali affronta orde di nemici usando armi esagerate e abilità speciali, puntando tutto su caos e divertimento.

Urban Jungle è un gestionale urbano nel quale costruiamo e amministriamo una città viva, bilanciando traffico, servizi e qualità della vita per far crescere un centro urbano complesso e dinamico. Pocket Mirror - Goldenertraum è un'avventura narrativa dark fantasy con elementi horror, in cui esploriamo ambienti inquietanti e ricchi di simbolismi, seguendo una storia misteriosa e fortemente atmosferica. Keylocker | Turn Based Cyberpunk Action è un gioco di ruolo a turni ambientato in un mondo cyberpunk musicale, dove combattimenti ritmati, hacking e stile neon si fondono in un'esperienza originale.

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Per chi non lo conoscesse, Humble Choice è un abbonamento mensile che offre una selezione di giochi sotto forma di chiavi da riscattare su Steam o altri store ufficiali al prezzo di 12,99 euro, spesso inferiore rispetto al costo di un singolo titolo incluso. L'iscrizione è completamente flessibile: si può saltare un mese, mettere in pausa o annullare la sottoscrizione in qualsiasi momento, per poi riattivarla quando la lineup torna interessante. Nel prezzo rientrano anche diversi vantaggi aggiuntivi, come uno sconto fino al 20% sull'Humble Store.

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