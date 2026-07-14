Azione e dark fantasy a meno di due euro: Soulstice: Deluxe Edition crolla su Instant Gaming

Se avete fame di combattimenti spettacolari, combo aeree e atmosfere dark fantasy opprimenti, c'è un'offerta che definire imperdibile è poco. Soulstice: Deluxe Edition , l'avvincente action in stile giapponese interamente sviluppato dall'italiano Reply Game Studios, subisce un taglio di prezzo quasi totale rispetto al listino originale di 50,00€. La chiave Steam della versione Deluxe viene infatti proposta sul catalogo a soli 1,49€ escluse le tasse, che si convertono in appena 1,82€ IVA inclusa al momento del pagamento nel carrello. Questo eccezionale sconto del 97% esposto si traduce in un risparmio reale del 96,36% sulla spesa finale comprensiva di tasse. Un prezzo ridicolo per un titolo di questa caratura, riscattabile cliccando sul box informativo qui sopra o tramite il link diretto alla pagina prodotto .

La sinergia di due sorelle: Briar e Lute

Il cuore pulsante di Soulstice risiede nel particolarissimo legame tra le due protagoniste, Briar e Lute, rinate come "Chimera", ovvero un soldato d'élite ibrido nato dall'unione di due anime. Briar rappresenta la forza bruta e gli attacchi fisici, potendo scatenare combo devastanti e alternare rapidamente un vasto arsenale di armi pesanti e leggere. Al suo fianco, Lute agisce sotto forma di spirito di supporto mistico, controllando il campo di battaglia con barriere difensive, proiettili di energia e utilissime abilità di alterazione temporale. Il giocatore deve padroneggiare contemporaneamente le abilità di entrambe, creando una danza di morte e schivate perfette in cui il tempismo e la coordinazione sono l'unico modo per sopravvivere e ottenere i punteggi di stile più alti a fine livello.

L'estetica di Soulstice è una vera e propria lettera d'amore al dark fantasy giapponese, con palesi e affascinanti richiami al leggendario manga Berserk di Kentaro Miura e a capisaldi del genere come Devil May Cry e Claymore. La città santa di Ilden, ormai invasa dai mostruosi "Spettri" che hanno attraversato il Velo, è un labirinto cupo, affascinante e colmo di segreti da scoprire. Sotto il profilo tecnico, l'ottimizzazione su PC garantisce un frame rate elevatissimo e granitico, requisito fondamentale per inanellare combo senza alcuna latenza di input.

L'edizione Deluxe permette di portarsi a casa un bel po' di contenuti aggiuntivi che completano l'esperienza. All'interno del pacchetto troviamo infatti la colonna sonora digitale, caratterizzata da una selezione di brani epici e incalzanti che scandiscono perfettamente i ritmi delle battaglie, e l'artbook digitale, una ricca raccolta di bozzetti e illustrazioni che mostrano la nascita e lo sviluppo visivo del mondo di Ilden. A questi si aggiunge il pack oggetti Lama di Cenere, che offre risorse in-game molto utili per potenziare ed evolvere le abilità delle due protagoniste sin dalle prime battute di gioco.

A questa cifra, fare propria la versione definitiva di uno degli action tridimensionali più solidi, appaganti e visivamente sbalorditivi del panorama europeo è un'occasione d'oro che nessun amante degli hack 'n' slash dovrebbe lasciarsi sfuggire.