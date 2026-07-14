Calcio spettacolo su Switch: Captain Tsubasa Rise of New Champions a circa 12 euro su Instant Gaming

Rivivere le emozioni del cartone animato calcistico più amato di sempre direttamente in mobilità non è mai stato così conveniente. Per tutti i possessori di Nintendo Switch, Captain Tsubasa: Rise of New Champions scende infatti a un prezzo straordinariamente basso rispetto al listino originale italiano dell'eShop, fissato a 60,00€. La chiave digitale per la console Nintendo è proposta a 10,09€ IVA esclusa, che si traducono in appena 12,31€ IVA inclusa una volta applicata l'imposta del 22% nel carrello. Questo eccezionale taglio di prezzo garantisce il ribasso dell'83% pubblicizzato dal portale, che diventa un risparmio reale del 79,48% sul costo finale tassato. Potete scendere in campo oggi stesso cliccando sul box informativo in alto o seguendo il link diretto alla pagina prodotto .

Il calcio arcade spettacolare che sfida le leggi della fisica

A differenza delle canoniche simulazioni calcistiche, Captain Tsubasa: Rise of New Champions punta tutto su un gameplay d'azione squisitamente arcade, fedele in ogni singolo dettaglio all'opera originale di Yoichi Takahashi. Sul terreno di gioco non ci si limita a passare la palla, ma si affrontano duelli d'intensità clamorosa con super tiri, parate prodigiose e leggendarie acrobazie di squadra come la Catapulta Infernale dei gemelli Derrick. Ogni singola azione è spettacolarizzata da splendide animazioni in cel-shading che replicano lo stile dell'anime moderno, accompagnate da una colonna sonora orchestrale in grado di far salire l'adrenalina a mille durante i minuti di recupero.

Sotto il profilo dei contenuti, il titolo di Bandai Namco offre un pacchetto estremamente generoso. La modalità single-player si divide in due binari distinti: Episodio Tsubasa, che permette di ripercorrere la storica scalata della scuola Nankatsu nel campionato nazionale, ed Episodio New Hero. In quest'ultimo, i giocatori possono creare il proprio calciatore personalizzato, scegliere una prestigiosa accademia (come la Toho o la Musashi) e scalare le gerarchie fino a essere convocati nella nazionale giovanile del Giappone per sfidare i giganti del calcio mondiale.

A poco più di dodici euro, è l'acquisto perfetto per chiunque voglia risvegliare il bambino che è in sé e gridare al gol più incredibile della propria infanzia.