La GPU SOYO NVIDIA RTX 5060 Ti è in sconto su AliExpress: risparmia ulteriormente con questi codici

La scheda video SOYO NVIDIA RTX 5060 Ti è su AliExpress a 443,71 €, ma con i codici ITTP45 o MULTI45 potrai risparmiare altri 45 €. Se sei interessato, puoi acquistarla direttamente tramite questo link. Il prodotto è spedito dalla Francia e lo riceverai entro pochi giorni.
Le offerte sono valide dal 15 al 20 giugno e fino a esaurimento scorte. I prezzi sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo, quindi potrebbero subire variazioni. Pertanto, ti invitiamo come sempre ad aprire la pagina del prodotto per assicurarti che sia lo stesso. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.
Le caratteristiche della GPU
In questo caso la scheda video è targata SOYO ed è proposta nella colorazione nera. La configurazione è da 8 GB con memoria GDDR7 su bus 128Bit e interfaccia PCI Express 5.0. Si tratta di un prodotto ideale sia per il gaming che per l'utilizzo quotidiano, grazie alle buone prestazioni. Inoltre, supporta tecnologie avanzate come DLSS e ray tracing, quindi potrai goderti i tuoi giochi preferiti senza troppe difficoltà.
Ricordiamo che si tratta di una scheda grafica targata SOYO ed equipaggiata con chip NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.
Per conoscere i dettagli della nostra policy editoriale, è disponibile la pagina etica.