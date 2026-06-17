Una bugia oscura a prezzo dimezzato: Lies of P per PC in sconto su Instant Gaming

Chiunque sia alla ricerca di una sfida impegnativa e affascinante troverà pane per i suoi denti nell'oscura e decadente città di Krat. Lies of P viene infatti proposto con una riduzione di prezzo drastica per la sua chiave digitale PC riscattabile sulla piattaforma di Valve. Potete farlo vostro cliccando sul box qui sopra oppure tramite il link diretto alla pagina prodotto . Rispetto al listino ufficiale di 60,00€, lo store mette sul piatto una base di 20,29€ IVA esclusa, che si traduce in un prezzo finale di 24,75€ includendo l'aliquota italiana al 22%. Si passa quindi dal 66% di sconto esposto sul catalogo a un risparmio del 58,75% calcolato sull'importo complessivo.

Sangue, burattini e una superba atmosfera gotica

Il lavoro svolto con Lies of P ha settato nuovi standard per i gdr d'azione, di quelli prodotti in Corea almeno, avvicinandosi sensibilmente alla qualità delle produzioni più blasonate del genere. Il titolo reinterpreta le avventure del celebre burattino di legno in chiave dark fantasy, imbastendo un sistema di combattimento profondo, basato sul tempismo delle parate e sulla flessibilità del sistema di assemblaggio delle armi. Sebbene nel portale siano indicate anche le varianti Deluxe Edition e l'Overture Bundle con elementi cosmetici dedicati, questa Standard Edition attualmente in stock rappresenta la via più rapida e conveniente per sviscerare l'avventura principale.

L'ottimizzazione della versione PC Steam si dimostra eccezionale, garantendo un'ottima fluidità e una resa visiva eccellente anche su configurazioni hardware di fascia media. Portarsi a casa **Lies of P** a questo prezzo è un'ottima occasione per recuperare uno dei titoli più solidi e acclamati della sua categoria senza alleggerire troppo il portafoglio. Qui la nostra recensione.