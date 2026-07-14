OPPO Enco Air5, la recensione degli auricolari TWS che puntano tutto su cancellazione del rumore e autonomia

Le OPPO Enco Air5 arrivano sul mercato italiano in un momento particolarmente affollato per il listino auricolari del brand cinese: a fare loro compagnia ci sono infatti sia le più economiche Enco Air5s, primo modello semi in-ear di OPPO con ANC, sia le più blasonate Enco Air5 Pro, già sul mercato da qualche mese e capaci di convincere grazie a un comparto tecnico più ricco. In un simile contesto, la proposta delle Enco Air5 "normali" deve ritagliarsi uno spazio preciso: quello di chi cerca una cancellazione del rumore credibile e un'ottima autonomia, senza però spingersi fino ai 90 Euro del modello Pro. Vediamo nella nostra recensione delle OPPO Enco Air5 se l'equilibrio tra prezzo e prestazioni regge davvero.

Caratteristiche tecniche delle OPPO Enco Air5 Rispetto al modello Pro, le differenze principali si concentrano su tre elementi: un sistema ANC meno spinto (52 dB contro i 55 dB delle Pro), l'assenza del supporto al codec LHDC 5.0 Ultra HD e della certificazione Hi-Res Audio, oltre a un driver privo del rivestimento in titanio. Per il resto, l'impostazione è la stessa: un driver dinamico da 12 mm abbinato alla tecnologia OPPO Alive Audio per un audio più spazioso, anche se senza tracciamento della testa. Le OPPO Enco Air5 vantano buone qualità tecniche Il sistema di cancellazione del rumore, pur non raggiungendo i vertici della gamma, resta comunque ben più ambizioso di quanto siamo abituati a vedere in questa fascia di prezzo: architettura ANC dual-feed, tre microfoni per auricolare e regolazione adattiva in tempo reale su una gamma di frequenze dichiarata fino a 5.000 Hz, con possibilità di scegliere tra le modalità Alta, Media, Bassa oppure affidarsi alla modalità Smart automatica. Anche le chiamate beneficiano di un sistema di riduzione del rumore basato su intelligenza artificiale, pensato per mantenere la voce chiara anche con vento fino a 20 km/h. Il collegamento avviene tramite Bluetooth 6.1, con supporto alla connessione simultanea a due dispositivi: una comodità non scontata su questa fascia di prezzo, utile per esempio per passare dallo smartphone al PC senza dover ripetere l'associazione. Nella confezione delle OPPO Enco Air5 non è compreso il cavo USB, ma solo dei gommini di varie misure Il vero punto di forza sulla carta è però l'autonomia: OPPO dichiara fino a 13 ore di ascolto con una singola carica e fino a 54 ore complessive sfruttando la custodia, valori che con ANC attivo scendono mantenendosi comunque su livelli superiori alla media. A completare il quadro la certificazione TUV Rheinland Battery Health, che garantisce il mantenimento di almeno l'80% della capacità originale della batteria dopo 1.000 cicli di ricarica. La ricarica rapida consente di recuperare circa 4 ore di ascolto con soli 10 minuti di carica, mentre per il pieno completo servono circa 55 minuti per i soli auricolari e 90 minuti includendo la custodia. La resistenza certificata per gli auricolari è IP55, sufficiente per proteggerli da pioggia, polvere e sudore durante l'attività fisica. Scheda tecnica OPPO Enco Air5 Tipologia: auricolari true wireless in-ear

auricolari true wireless in-ear Dimensioni: auricolari: 29.56 x 19.69 x 22.63 mm custodia: 62.79 x 49.17 x 25.15mm

auricolari: 29.56 x 19.69 x 22.63 mm custodia: 62.79 x 49.17 x 25.15mm Peso: auricolari: 4.3 grammi custodia: 34.9 grammi

auricolari: 4.3 grammi custodia: 34.9 grammi Formati audio supportati: AAC, SBC

AAC, SBC Driver: Driver Dinamico in Titanio da 12mm

Driver Dinamico in Titanio da 12mm Connettività: Bluetooth 6.1

Bluetooth 6.1 Cancellazione attiva del rumore: ANC dual-feed fino a 52 dB

ANC dual-feed fino a 52 dB Batteria: auricolari: 62 mAh custodia: 530 mAh

auricolari: 62 mAh custodia: 530 mAh Autonomia: ANC attivo: 6.5 ore auricolari, 27 custodia ANC spento: 13 ore auricolari, 54 custodia

Resistenza acqua e polvere: IP55 auricolari

IP55 auricolari Colori: Glossy White, Midnight Black

Glossy White, Midnight Black Prezzo: 69.99 €

Design Anche per le Enco Air5, OPPO conferma la linea estetica già vista sul resto della famiglia: forme morbide, stelo corto e a goccia con superficie touch nella parte alta, con dimensioni e proporzioni che non si discostano molto dalla concorrenza diretta. Non c'è nulla di rivoluzionario, ma la qualità costruttiva percepita è buona, con plastiche solide e una sensazione di robustezza superiore a quanto il prezzo lascerebbe immaginare. Le OPPO Enco Air5 non rivoluzionano l'estetica, ma sono ben costruite Con 4,3 grammi per ciascun auricolare, il peso è tra i più contenuti della categoria e si traduce in una vestibilità estremamente confortevole anche durante sessioni di ascolto prolungate: la nuova struttura interna, che OPPO chiama Ultra-Compact Cavity Design, riduce sensibilmente la pressione percepita all'interno del condotto uditivo. La custodia di ricarica mantiene la forma ovale già vista sui modelli precedenti, con cerniera solida e apertura ampia che facilita le operazioni quotidiane. Sul bordo trovano posto la porta USB-C per la ricarica e il tasto per il pairing.

I colori disponibili sono due, Glossy White e Midnight Black, entrambi piuttosto sobri e poco appariscenti.

Esperienza d’uso Come da tradizione la gestione delle OPPO Enco Air5 passa attraverso l'app HeyMelody, compatibile sia con Android che con iOS. Rispetto ai modelli più economici della gamma le opzioni a disposizione sono più ricche: oltre al controllo della batteria residua si può regolare l'ANC su tre livelli di intensità o affidarsi alla modalità Smart automatica, attivare la modalità trasparenza, il Game Mode per ridurre la latenza e la connessione doppia. L'app HeyMelody ha funzionalità esclusive per gli utenti OPPO/OnePlus La cancellazione del rumore è probabilmente l'elemento che più convince in questa generazione: nell'uso quotidiano, sui mezzi pubblici, in ufficio o per strada, il sistema riesce a ridurre in modo efficace il rumore di fondo, permettendo di tenere il volume più basso senza rinunciare alla qualità dell'ascolto. Non si tratta ovviamente dei livelli di isolamento offerti dai migliori prodotti della fascia alta, ma per il prezzo richiesto il risultato è tra i più convincenti che ci sia capitato di provare in questa categoria. Molto positivo anche il capitolo autonomia, che si conferma il vero punto di forza del prodotto: nell'uso reale, anche con ascolto prolungato e ANC attivo, le Enco Air5 permettono di affrontare diversi giorni senza dover ricaricare la custodia con regolarità, una comodità che si apprezza soprattutto nell'uso quotidiano fuori casa. In esclusiva per gli smartphone OPPO e OnePlus sono disponibili le funzioni Tap to Launch, che permettono di accedere rapidamente a Google Gemini, Spotify o agli strumenti di traduzione AI tramite gesture personalizzabili sullo stelo. Funzioni gradevoli ma non imprescindibili, e che restano comunque precluse a chi possiede smartphone di altri brand. L'autonomia delle OPPO Enco Air5 è uno dei loro punti di forza Il suono offerto dal driver da 12 mm è pieno e con bassi presenti, complice anche il contributo di OPPO Alive Audio per la spazialità; resta una resa nel complesso più orientata all'intrattenimento che alla fedeltà audiofila, coerente comunque con il target e con l'assenza di codec evoluti come LHDC, qui non supportato a differenza del modello Pro. Buone anche le chiamate telefoniche, con il sistema di riduzione del rumore basato su intelligenza artificiale che lavora bene nel limitare i suoni ambientali e il rumore del vento, restituendo una voce chiara e naturale all'interlocutore. Il prezzo di listino è fissato a 69,99€, appena 20 euro in meno rispetto alle Enco Air5 Pro: una differenza che, alla luce del comparto tecnico più completo offerto dal modello superiore, rende la scelta tra le due varianti tutt'altro che scontata, specialmente per chi non si accontenta facilmente sul fronte della qualità audio.

Conclusioni Prezzo 69.99 € Acquistalo qui Multiplayer.it 7.5 Le OPPO Enco Air5 confermano la capacità del brand cinese di portare tecnologie un tempo riservate alla fascia alta dentro un prodotto accessibile: la cancellazione del rumore è efficace e ben oltre la media di categoria, l'autonomia è tra le migliori che abbiamo provato di recente e il comfort di utilizzo, complice il peso ridotto, è davvero notevole. Mancano però alcuni elementi che il modello Pro offre a fronte di una differenza di prezzo non enorme, come i codec audio più evoluti e una resa sonora più raffinata, il che rende la scelta tra le due varianti meno immediata di quanto sembri sulla carta. Resta comunque un prodotto solido e consigliabile per chi cerca ANC e autonomia senza spendere cifre elevate.