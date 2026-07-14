Windows 11 dice addio alla pubblicità nella ricerca: Microsoft testa l'interfaccia pulita e locale

L'obiettivo di questa mossa è semplice: restituire immediatezza alla produttività, trasformando lo strumento di ricerca in un cursore rapido per trovare file, cartelle e applicazioni salvate sul computer, anziché una vetrina pubblicitaria camuffata da assistente.

Microsoft ha finalmente deciso di ascoltare le proteste della sua community, avviando i test per una profonda cura dimagrante di Windows 11. Nell'ultima versione di prova dedicata agli iscritti al programma Windows Insider nel canale Experimental, gli ingegneri di Redmond hanno introdotto una versione rivoluzionaria del menu di ricerca della barra delle applicazioni. La nuova interfaccia si presenta spogliata da tutte quelle distrazioni, banner promozionali e notizie d'attualità , che per anni hanno appesantito l'esperienza d'uso quotidiana dei PC.

Un ritorno alle origini per battere il caos visivo

La modifica più evidente balza all'occhio non appena si clicca sulla barra di ricerca. Nella versione stabile attualmente in commercio, l'utente viene aggredito visivamente da un mosaico caotico composto dall'immagine Bing del giorno, tendenze di ricerca dal web, giochini in evidenza e quiz interattivi. Nel nuovo aggiornamento sperimentale, l'intera sezione viene azzerata, lasciando lo spazio quasi esclusivamente alla cronologia pulita delle ricerche recenti effettuate dall'utente sul proprio dispositivo.

Dopo l'aggiornamento, gli utenti potranno scegliere quali contenuti visualizzare

Oltre a ripulire la grafica, Microsoft è intervenuta pesantemente sulla gerarchia dei risultati. Quando si digita una parola, l'algoritmo mostrerà come priorità assoluta i file locali, le applicazioni installate e le impostazioni di sistema del computer, arricchendo il pannello laterale con anteprime dettagliate e metadati chiari. I risultati provenienti dal web e dal Microsoft Store, che prima dominavano la scena nel tentativo di spingere l'utente all'acquisto o alla navigazione su Edge, verranno retrocessi in secondo piano.

La vera novità che segna una rottura con il passato è l'introduzione di un interruttore dedicato all'interno delle impostazioni di sistema. Per la prima volta, gli utenti avranno il potere di disattivare completamente e con un semplice clic tutti i suggerimenti provenienti dal web e dal Microsoft Store, blindando la barra di ricerca in modalità esclusivamente locale. Questa opzione è accompagnata da una riscrittura dell'algoritmo di digitazione, ora molto più tollerante verso le lettere digitate per errore o le parole incomplete, il che si traduce in un risparmio di tempo e di risorse hardware.

Dietro questa svolta si nasconde anche la necessità di conformarsi alle severe regole europee del Digital Markets Act. Separando nettamente la ricerca locale dalle proposte commerciali di Bing e del Microsoft Store, l'azienda evita il rischio di pesanti sanzioni antitrust, offrendo al contempo un sistema operativo più leggero e rispettoso della privacy.

Attualmente le modifiche rimangono confinate ai canali di test per sviluppatori e appassionati, e Microsoft non ha ancora formalizzato una data per il rilascio globale sulla versione stabile di Windows 11. La direzione intrapresa, tuttavia, suggerisce che l'era del sistema operativo saturo di pubblicità potrebbe essere giunta al capolinea, restituendo ai professionisti e agli utenti comuni un ambiente di lavoro pulito, efficiente e focalizzato sulle reali necessità quotidiane.