Torna il primo mouse da gaming, ma costa quanto una GPU top: ecco il Razer Boomslang 20th Anniversary Edition

Le prevendite sono state attivate tra il 10 e l'11 febbraio in base al mercato, con disponibilità estremamente limitata. E, nonostante il prezzo superiore ai 1.000€, il mouse è già andato esaurito.

Il ritorno del Boomslang segna un'operazione che punta dritto alla nostalgia, e al portafogli, dei primi appassionati di periferiche da gioco. Razer ha scelto di rilanciare uno dei suoi prodotti più iconici con una versione celebrativa limitata, trasformando un mouse nato prima dell'era del gaming competitivo in un oggetto da collezione dall'impronta decisamente moderna. La scelta di segmentarlo su numeri ridotti e su un prezzo mai visto per un prodotto simile indica chiaramente il pubblico a cui mira.

Le caratteristiche del Razer Boomslang 20th Anniversary Edition

Il modello originale, il Kärna Razer Boomslang, risale a un periodo precedente alla diffusione di dispositivi progettati specificamente per il gaming. All'epoca si distingueva per un encoder meccanico in grado di migliorare la precisione del tracciamento e di offrire vantaggi tangibili nei giochi competitivi, un concetto ancora acerbo in un mercato che non aveva definito gli standard che oggi vengono dati per scontati. Il Boomslang rappresentava un tentativo pionieristico di elevare le prestazioni con soluzioni tecniche innovative.

Il display da collezione del Razer Boomslang 20th Anniversary Edition

La nuova edizione sostituisce le componenti meccaniche con un sensore ottico da 45.000 DPI, cifra che riflette l'evoluzione del settore e consente un livello di precisione impossibile per l'originale. Il design ambidestro simmetrico rimane uno degli elementi più riconoscibili, mentre la tecnologia wireless a 8.000 Hz di polling rate aggiorna completamente l'esperienza d'uso. Il pacchetto include anche la base di ricarica Razer Mouse Dock Pro, accessorio già noto a chi utilizza gli ultimi modelli del marchio.

Un altro elemento di differenziazione è l'illuminazione RGB distribuita su nove zone nella parte inferiore del mouse. La compatibilità con oltre 300 giochi consente di sincronizzare gli effetti luminosi con le azioni a schermo, creando un collegamento estetico tra periferica e contenuti digitali. Si tratta di una caratteristica ormai distintiva dei prodotti Razer, che ha contribuito alla diffusione delle configurazioni multicolore tra gli appassionati PC.

Oltre al dispositivo, Razer ha scelto di includere un display con illuminazione LED che mostra la scomposizione interna del mouse. L'accessorio, pensato per essere esposto più che utilizzato, sottolinea il carattere da collezione dell'edizione e ne rafforza il posizionamento come oggetto celebrativo. Non sorprende la presenza di un elemento espositivo, visto il target e la natura commemorativa del prodotto.

Il prezzo racconta un salto netto rispetto alla storia del Boomslang. La versione originale veniva venduta tra 69.99 e 99.99 dollari, cifre ricordate da Eurogamer come significative ma comunque in linea con il mercato dell'epoca. La nuova edizione raggiunge i 1.337,00 € e condivide con il numero di unità disponibili lo stesso valore simbolico. Una cifra che supera ampiamente l'inflazione e che trasforma un semplice mouse in un oggetto da esposizione, più vicino all'ambito del memorabilia che a quello delle periferiche mainstream.

Le prevendite hanno seguito tempistiche precise: negli Stati Uniti il 10 febbraio alle 8 del mattino, mentre in Europa e in Asia sono arrivate l'11 febbraio, sempre alle rispettive ore locali indicate da Razer. Le 1.337 unità previste sono andate esaurite completamente in poche ore. Intanto il dominio AI.com è stato acquistato per 70 milioni di dollari: è il più costoso di sempre.