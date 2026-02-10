Il dominio AI.com è stato acquistato per 70 milioni di dollari: è il più costoso di sempre

Il dominio più costoso al mondo, AI.com , è stato venduto a una cifra impressionante: 70 milioni di dollari, superando il precedente record di 49,7 milioni pagati per CarInsurance.com. Ad acquistarlo è stato Kris Marszalek, fondatore e CEO di Crypto.com , mentre il venditore sarebbe sconosciuto. L'acquisto è stato effettuato prima del Super Bowl, in modo da trasmettere uno spot pubblicitario proprio durante la partita.

Agenti IA personali

L'acquisto è stato portato a termine tramite criptovalute, il che non sorprende. Come anticipato, Marszalek ha comprato il dominio prima del Super Bowl, in modo da promuovere il sito durante la partita. Tuttavia, poco dopo la messa in onda dello spot, molti utenti hanno notato che il sito web era temporaneamente inattivo.

"AI.com ha come missione quella di accelerare l'arrivo dell'AGI attraverso la creazione di una rete decentralizzata di agenti IA autonomi e in grado di auto-migliorarsi, che svolgono compiti nel mondo reale per il bene dell'umanità", si legge.

AI.com

Si tratta quindi di servizi che dovrebbero offrire agenti IA personali, sia gratuiti che a pagamento, per diversi tipi di attività come messaggistica, utilizzo di app e altro ancora. Gli agenti organizzano il lavoro o realizzano progetti, tra le varie cose, ma non è ancora chiaro se AI.com utilizzi modelli propri o altrui.

Marszalek è piuttosto fiducioso e crede che l'intelligenza artificiale giocherà un ruolo ancor più cruciale in futuro. "Se si considera un orizzonte temporale di lungo periodo, dai 10 ai 20 anni, l'IA sarà una delle più grandi ondate tecnologiche della nostra vita", ha detto al Financial Times.