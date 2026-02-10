Uwe Boll ha lanciato una campagna di crowdfunding per dare un seguito al suo orrendo House of the Dead

Attualmente, c'è già un nuovo film di House of the Dead in lavorazione, diretto da Paul W.S. Anderson (Resident Evil) ma qualcuno vorrebbe che ce ne fossero almeno due: Uwe Boll , famigerato regista che ci ha regalato alcuni dei film tratti dai videogiochi più brutti di sempre, compreso proprio il primo House of the Dead. Il nostro ha lanciato una campagna di crowdfunding mirata al finanziamento del film.

Perché?

Il nuovo film sarà intitolato 23 Years Later: Return to Zombie Island, perché non ha la licenza ufficiale e perché, come Boll ha spiegato: "non possiamo chiamarlo House of the Dead perché stanno realizzando un film da 50 milioni di dollari su House of the Dead con qualcun altro". Comunque sia, nelle sue intenzioni sarà un seguito spirituale (o magari spiritico, se non andrà in porto), che renderà giustizia all'originale... non che ci voglia moltissimo, visto che attualmente ha un punteggio del 3% su Rotten Tomatoes ed è conosciuto come uno dei più brutti film di zombi mai fatti.

L'obiettivo è quello di raccogliere 20.000 dollari su IndieGoGo, ma visti i precedenti di Boll, darglieli significa correre un grosso rischio.

L'House of the Dead di Boll riprendeva un po' troppo alla lettera l'omonimo videogioco di SEGA da cui era tratto e vedeva un gruppo di personaggi improbabili che si facevano strada su di un'isola piena di zombi a colpi di arma da fuoco.

Secondo Boll, "House of the Dead è passato dall'essere uno dei film tratti da videogiochi più odiati a un vero e proprio film di culto. La gente ama quel film, e anch'io lo amo. Ho chiamato tutto il vecchio cast e ho detto: 'Tornereste per realizzare un vero, retro, sanguinolento nuovo film ispirato a House of the Dead?'" Chissà se qualcuno ha accettato (Boll non lo dice).

Inoltre, sarà anche un film di culto amato da moltissimi, ma evidentemente questi moltissimi non lo sanno, dato che la raccolta fondi è ferma a 5.000 dollari dopo circa quattro giorni dall'avvio.