Crimson Desert mostra il suo incredibile open world nel trailer sulla "vita a Pywel"

Pearl Abyss torna a mostrare ancora una volta Crimson Desert con un trailer dedicato al suo incredibile open world, intitolato "la vita a Pywel" sintetizzando piuttosto bene il soggetto in questione.

Dopo aver visto il sistema di combattimento e progressione e il gameplay più in generale, in questo caso diamo un'occhiata al mondo di gioco e alle sue caratteristiche, con le varie possibili attività a cui possiamo prendere parte al di là delle missioni vere e proprie, dando modo di avere un'idea dell'ampiezza del gioco.

Tra una quest e l'altra possiamo interagire in varie maniere con gli NPC e le ambientazioni, che si presentano ancora molto variegate e dando origine a situazioni differenti.