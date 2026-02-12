Crimson Desert mostra il suo incredibile open world nel trailer sulla "vita a Pywel"

Pearl Abyss torna a mostrare ancora una volta Crimson Desert con un trailer dedicato al suo incredibile open world, intitolato "la vita a Pywel" sintetizzando piuttosto bene il soggetto in questione.
Dopo aver visto il sistema di combattimento e progressione e il gameplay più in generale, in questo caso diamo un'occhiata al mondo di gioco e alle sue caratteristiche, con le varie possibili attività a cui possiamo prendere parte al di là delle missioni vere e proprie, dando modo di avere un'idea dell'ampiezza del gioco.
Tra una quest e l'altra possiamo interagire in varie maniere con gli NPC e le ambientazioni, che si presentano ancora molto variegate e dando origine a situazioni differenti.
Un mondo ampio e variegato
Partendo dall'accampamento dei Mantogrigio, punto di origine della nostra avventura e riferimento principale per i viaggi per il mondo di Pywel, vediamo dunque le numerose attività a cui possiamo prendere parte, esplorando anche alcuni degli elementi che danno forma alla vita quotidiana nel continente.
Lo stesso accampamento di partenza si trasforma e cresce sempre di più: uno degli elementi secondari più importanti nel gameplay è infatti la costruzione e gestione dell'insediamento dei Mantogrigio, che può raggiungere una notevole estensione.
C'è inoltre un sistema di quest che possono essere intraprese dai compagni della propria fazione, con questi che possono essere inviati a prendere parte a diverse missioni come in una sorta di strategico.
Al di fuori della base, il viaggio ci porta comunque a esplorare una grande quantità di insediamenti vari, con anche alcune grandi città caratterizzate da stili architettonici e ambientazioni differenti.
A questo punto non siamo lontano dal lancio di Crimson Desert, con l'uscita fissata per il 19 marzo su PC, PS5 e Xbox Series X|S.