Crimson Desert sembra spettacolare nel nuovo trailer del gameplay

Pearl Abyss ha pubblicato un nuovo, lungo trailer del gameplay di Crimson Desert che sembra promettere un'esperienza davvero spettacolare.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   29/01/2026
Pearl Abyss ha pubblicato un nuovo trailer del gameplay di Crimson Desert che offre uno sguardo dettagliato alla storia, al protagonista e all'imponente open world che farà da sfondo all'avventura, in arrivo il 19 marzo su PC, PS5 e Xbox Series X|S.

Protagonista di Crimson Desert è Kliff, un guerriero appartenente a una fazione di guardiani che difendono i più deboli e proteggono il territorio di Pywell. Un giorno, però, il capo di questi combattenti viene ucciso e scoppia una sanguinosa guerra contro i Black Bear, decisi a ridurre tutto in cenere.

Kliff decide quindi di partire al fine di mettere insieme un esercito con i compagni sopravvissuti, ma lungo il cammino dovrà fare i conti con numerose insidie, nemici sempre più feroci e la costante minaccia dell'Abisso: un reame misterioso e colmo di potere primordiale.

Questa forza oscura e incontrollabile potrebbe spezzare il già fragile equilibrio del regno, alimentando ulteriori conflitti e malsane ambizioni, ed è per questo che il protagonista di Crimson Desert dovrà fare di tutto per fermarla.

Non una storia, ma tante

Appena entrato in fase gold, Crimson Desert non si limiterà a raccontare le vicende di Kliff, bensì punterà i riflettori su diversi altri personaggi giocabili, ognuno dotato di un diverso stile di combattimento, nonché armi e abilità uniche.

Pywell è divisa in cinque regioni e ognuna include storie, missioni e segreti da scoprire, nell'ambito di quest che spaziano dalla riconquista di fortezza e dalla liberazione di territori occupati a missioni più quotidiane, legate alla vita degli abitanti del regno.

L'esplorazione rappresenta ovviamente un elemento chiave di Crimson Desert: potremo muoverci liberamente, a cavallo oppure a piedi, arrampicandoci o planando dove possibile e utilizzando nelle fasi avanzate anche veicoli speciali e poderose cavalcature.

