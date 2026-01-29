Crimson Desert sembra spettacolare nel nuovo trailer del gameplay

Pearl Abyss ha pubblicato un nuovo trailer del gameplay di Crimson Desert che offre uno sguardo dettagliato alla storia, al protagonista e all'imponente open world che farà da sfondo all'avventura, in arrivo il 19 marzo su PC, PS5 e Xbox Series X|S.

Protagonista di Crimson Desert è Kliff, un guerriero appartenente a una fazione di guardiani che difendono i più deboli e proteggono il territorio di Pywell. Un giorno, però, il capo di questi combattenti viene ucciso e scoppia una sanguinosa guerra contro i Black Bear, decisi a ridurre tutto in cenere.

Kliff decide quindi di partire al fine di mettere insieme un esercito con i compagni sopravvissuti, ma lungo il cammino dovrà fare i conti con numerose insidie, nemici sempre più feroci e la costante minaccia dell'Abisso: un reame misterioso e colmo di potere primordiale.

Questa forza oscura e incontrollabile potrebbe spezzare il già fragile equilibrio del regno, alimentando ulteriori conflitti e malsane ambizioni, ed è per questo che il protagonista di Crimson Desert dovrà fare di tutto per fermarla.