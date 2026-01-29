Crimson Desert sembra spettacolare nel nuovo trailer del gameplay

Pearl Abyss ha pubblicato un nuovo trailer del gameplay di Crimson Desert che offre uno sguardo dettagliato alla storia, al protagonista e all'imponente open world che farà da sfondo all'avventura, in arrivo il 19 marzo su PC, PS5 e Xbox Series X|S.
Protagonista di Crimson Desert è Kliff, un guerriero appartenente a una fazione di guardiani che difendono i più deboli e proteggono il territorio di Pywell. Un giorno, però, il capo di questi combattenti viene ucciso e scoppia una sanguinosa guerra contro i Black Bear, decisi a ridurre tutto in cenere.
Kliff decide quindi di partire al fine di mettere insieme un esercito con i compagni sopravvissuti, ma lungo il cammino dovrà fare i conti con numerose insidie, nemici sempre più feroci e la costante minaccia dell'Abisso: un reame misterioso e colmo di potere primordiale.
Questa forza oscura e incontrollabile potrebbe spezzare il già fragile equilibrio del regno, alimentando ulteriori conflitti e malsane ambizioni, ed è per questo che il protagonista di Crimson Desert dovrà fare di tutto per fermarla.
Non una storia, ma tante
Appena entrato in fase gold, Crimson Desert non si limiterà a raccontare le vicende di Kliff, bensì punterà i riflettori su diversi altri personaggi giocabili, ognuno dotato di un diverso stile di combattimento, nonché armi e abilità uniche.
Pywell è divisa in cinque regioni e ognuna include storie, missioni e segreti da scoprire, nell'ambito di quest che spaziano dalla riconquista di fortezza e dalla liberazione di territori occupati a missioni più quotidiane, legate alla vita degli abitanti del regno.
L'esplorazione rappresenta ovviamente un elemento chiave di Crimson Desert: potremo muoverci liberamente, a cavallo oppure a piedi, arrampicandoci o planando dove possibile e utilizzando nelle fasi avanzate anche veicoli speciali e poderose cavalcature.