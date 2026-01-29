Comcept chiude i battenti: era il team di Keiji Inafune, autore di Mega Man e Onimusha

Una storia un po' turbolenta, in questi anni

Comcept ha collaborato allo sviluppo di Azure Striker Gunvolt con Inti Creates, Yaiba: Ninja Gaiden Z e Soul Sacrifice con Koei Tecmo e tra gli altri titoli ricordiamo Mighty No. 9 in crowdfunding e ReCore in collaborazione con Xbox Game Studios.

Nel 2017, Inafune ha fondato Level5 Comcept, ovvero una sussidiaria di Level-5 di Akihiro Hino, ma ha poi lasciato la compagnia nel 2024, a quanto pare nel mezzo dello sviluppo di Fantasy Life i: La ragazza che ruba il tempo.

La storia più recente del team e del suo fondatore è dunque un po' turbolenta, fino a questa amara conclusione che ha portato alla chiusura definitiva dello studio, emersa dopo il meeting degli azionisti del 13 gennaio scorso.

Inafune resta una figura di rilievo nel panorama dello sviluppo videoludico e rimaniamo in attesa di conoscere le sue prossime mosse.