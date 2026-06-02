13 set LEGO Pokémon con Smart Play arrivano ad agosto, ma non in Italia

Similmente a quanto è accaduto (e ancora accade) con Star Wars, l'Italia è rimasta fuori dal primo giro di paesi che saranno in grado di giocare coi nuovissimi set che LEGO e The Pokémon Company hanno annunciato oggi.
La gamma si divide in due categorie: i set All-in-One, che includono il mattoncino SMART Brick, il caricabatterie e i relativi Smart Tag, e i set Compatibili, che richiedono un mattoncino SMART Brick già acquistato separatamente per sfruttare le funzioni interattive. La tecnologia, presentata ufficialmente a gennaio 2026, permette ai set di rispondere al gioco attraverso luci, suoni, rilevamento del movimento e risposte contestuali.
I set e i prezzi
Di seguito l'elenco completo con i prezzi in euro. I set All-in-One comprendono il mattoncino SMART Brick:
All-in-One (con SMART Brick incluso)
- 72164 Training House with Pikachu - €69,99
- 72167 Charizard vs. Jolteon Ultimate Battle - €119,99
Set Compatibili (SMART Brick non incluso)
- 72155 Berry Bash with Bulbasaur and Bidoof - €19,99
- 72156 Trainer's Buggy Adventure with Squirtle - €29,99
- 72157 Charmander and Geodude's Cavern Clash - €19,99
- 72158 Sprigatito, Fuecoco and Quaxly Battle - €34,99
- 72159 Jigglypuff Concert - €14,99
- 72161 Drone Search for Mythical Mew - €49,99
- 72162 Eevee and Lapras's Treasure Hunt - €59,99
- 72163 Mewtwo's Lab Break - €69,99
- 72165 Umbreon vs. Garchomp Championship Battle - €79,99
- 72166 Cubone and Gengar's Spooky Showdown - €89,99
- 40887 Ditto as Squirtle Movie Night - omaggio con acquisto
Ancora niente Italia
L'Italia non figura tra i Paesi coinvolti nel debutto commerciale: i set non saranno disponibili nei LEGO Store nazionali, né su Amazon Italia o presso i rivenditori ufficiali. I mercati di lancio restano gli stessi già indicati per i precedenti set Smart Play a tema Star Wars: Stati Uniti, Regno Unito, Germania, Francia, Polonia e Australia. Un elenco che lascia fuori numerosi mercati storici, inclusa la Danimarca, Paese d'origine del Gruppo LEGO.
La scelta di procedere con un numero ristretto di mercati si spiega con la complessità della tecnologia, che richiede test su larga scala, logistica dedicata e un controllo stretto dell'esperienza utente nelle fasi iniziali. Chi vive in Italia potrà comunque ricorrere all'importazione, acquistando dagli store esteri o tramite alcuni rivenditori.
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