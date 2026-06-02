13 set LEGO Pokémon con Smart Play arrivano ad agosto, ma non in Italia

Similmente a quanto è accaduto (e ancora accade) con Star Wars, l'Italia è rimasta fuori dal primo giro di paesi che saranno in grado di giocare coi nuovissimi set che LEGO e The Pokémon Company hanno annunciato oggi.

La gamma si divide in due categorie: i set All-in-One, che includono il mattoncino SMART Brick, il caricabatterie e i relativi Smart Tag, e i set Compatibili, che richiedono un mattoncino SMART Brick già acquistato separatamente per sfruttare le funzioni interattive. La tecnologia, presentata ufficialmente a gennaio 2026, permette ai set di rispondere al gioco attraverso luci, suoni, rilevamento del movimento e risposte contestuali.