Arknights: Endfield annuncia il grosso aggiornamento "Homecoming" con trailer e data di uscita

La storia di Wuling accompagna i giocatori fin dal lancio di Arknights: Endfield e sta per entrare ora in una fase particolarmente oscura, mentre gli Endminitrator si schierano con Arcane e il popolo di Wuling per riconquistare la propria terra.

Homecoming rappresenta la conclusione dell'arco narrativo di Wuling e rappresenta una pietra miliare importante nel viaggio dell'intero Arknights: Endfield, come riferito dal co-fondatore e level designer RUA in un comunicato stampa incentrato su questo nuovo update.

Gryphline e il team Mountain Contour hanno annunciato la data di uscita del nuovo e grosso aggiornamento "Homecoming" per Arknights: Endfield , presentato con il trailer visibile qui sotto: l'update è vicino e arriverà il 16 luglio.

I nuovi contenuti in arrivo

Homecomint è dunque un ampio aggiornamento che introduce anche due nuove mappe, introducendo dunque una grande quantità di contenuti fra aree da esplorare, personaggi, oggetti e quest, portando avanti la storia principale verso altre direzioni.

Dieci anni dopo che il Large Rift ha distrutto la stazione scientifica di Wuling, costringendo gli abitanti ad andarsene dalla zona, si crea finalmente l'occasione per tornare in quest'area e cercare di contenere il disastro.

L'espansione introduce in particolare le seguenti due nuove mappe:

Yinglung Pass, ovvero il passaggio verso il territorio sigillato, dove i giocatori incontrano Si, una misteriosa presenza che li guida verso la Xiranite Nexus

North Wuling Exclusion Zone, ovvero la zona di esclusione abbandonata e semi-distrutta, consumata dal Blight Miasma

Sono inoltre in arrivo nuovi operatori utilizzabili con Arcane, capitano della Task Force speciale di Yinglung, esperta di combattimenti presso la zona di esclusione e di enorme importanza in questa parte dalla storia, e Liino, una idol di grande successo che è misteriosamente scomparsa dopo un concerto, e ricompare come combattente in grado di utilizzare musica e canto in combattimento.

Oltre a tutto questo, è in arrivo una nuova e ampia parte di storia, con ulteriori quest e ricompense, ma anche una grossa aggiunta al sistema AIC, che modifica le possibilità di produzione con nuovi materiali e funzionalità di raccolta a trasformazione.

Qualche mese fa avevamo visto il grosso aggiornamento "Sketches of Lost Heirlooms", ma il gioco evidentemente continua a crescere di mese in mese.