Arknights: Endfield svela un massiccio update con nuovi contenuti, aree e migliorie al gameplay

Gryphline oggi ha presentato un massiccio aggiornamento per l'action GDR free-to-play Arknights: Endfield. Disponibile dal 17 aprile per PS5, PC e dispositivi mobile, l'update si intitola "At the Wake of Spring" e promette di portare con sé tante novità, da nuove aree esplorabili a nuovi sistemi di gameplay per la costruzione delle fabbriche, personaggi giocabili e missioni della storia.
Entrando nel dettaglio, l'aggiornamento aggiunge il capitolo centrale dell'arco narrativo di Wuling, portando avanti la crisi che scuote la regione e aprendo a sviluppi narrativi di grande rilievo. La storia prende il via da un messaggio urgente di Zhuang Fangyi, dopo l'improvvisa comparsa di Ardashir nella nuova area di Marker Stone. Nel frattempo, Nefarith entra in aperto conflitto, preparando il terreno al primo scontro diretto con i giocatori sotto forma di boss.
Le altre novità in arrivo
Zhuang Fangyi, già figura chiave della trama, diventa anche un nuovo personaggio giocabile, specializzato in danni Elettrici e in uno stile di combattimento che combina fulmini e tecniche di spada.
Oltre alla storia, l'aggiornamento amplia l'esplorazione con nuove mappe e attività ambientate a Wuling. Dopo il lancio si aprirà anche la Test Area, dedicata a missioni di ricostruzione, puzzle e approfondimenti regionali. Sul fronte gestionale arrivano un nuovo avamposto, risorse aggiuntive e ulteriori opzioni produttive che arricchiscono la componente industriale del gioco. L'update include inoltre nuovi contenuti evento, aggiornamenti permanenti al gameplay e una serie di migliorie alla quality of life per progressione, combattimenti e gestione degli impianti industriali.