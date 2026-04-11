Arknights: Endfield svela un massiccio update con nuovi contenuti, aree e migliorie al gameplay

Gryphline oggi ha presentato un massiccio aggiornamento per l'action GDR free-to-play Arknights: Endfield . Disponibile dal 17 aprile per PS5, PC e dispositivi mobile, l'update si intitola "At the Wake of Spring" e promette di portare con sé tante novità, da nuove aree esplorabili a nuovi sistemi di gameplay per la costruzione delle fabbriche, personaggi giocabili e missioni della storia.

Le altre novità in arrivo

Zhuang Fangyi, già figura chiave della trama, diventa anche un nuovo personaggio giocabile, specializzato in danni Elettrici e in uno stile di combattimento che combina fulmini e tecniche di spada.

Oltre alla storia, l'aggiornamento amplia l'esplorazione con nuove mappe e attività ambientate a Wuling. Dopo il lancio si aprirà anche la Test Area, dedicata a missioni di ricostruzione, puzzle e approfondimenti regionali. Sul fronte gestionale arrivano un nuovo avamposto, risorse aggiuntive e ulteriori opzioni produttive che arricchiscono la componente industriale del gioco. L'update include inoltre nuovi contenuti evento, aggiornamenti permanenti al gameplay e una serie di migliorie alla quality of life per progressione, combattimenti e gestione degli impianti industriali.