Arknights: Endfield sta avendo grossi problemi di transazioni fraudolente

Stando a numerose segnalazioni apparse sui social, Arknights: Endfield avrebbe un grosso problema di addebiti fraudolenti sui conti degli utenti, legati a Paypal. Gryphline e Hypergryph hanno annunciato sui social media e su Reddit di essere a conoscenza della situazione e di star gestendo i rimborsi. Il problema avrebbe colpito alcuni giocatori che avevano avviato il gioco, inserito le proprie informazioni PayPal nell'account per effettuare acquisti in-app, per poi ritrovarsi con degli addebiti non autorizzati.

Sebbene i rimborsi siano in corso e PayPal sia stato disattivato, sviluppatore ed editore hanno precisato che gli utenti coinvolti che non abbiano ancora ricevuto un rimborso possono contattare l'assistenza all'indirizzo [email protected].