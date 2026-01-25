Arknights: Endfield sta avendo grossi problemi di transazioni fraudolente

Stando a numerose segnalazioni apparse sui social, Arknights: Endfield avrebbe un grosso problema di addebiti fraudolenti sui conti degli utenti, legati a Paypal. Gryphline e Hypergryph hanno annunciato sui social media e su Reddit di essere a conoscenza della situazione e di star gestendo i rimborsi. Il problema avrebbe colpito alcuni giocatori che avevano avviato il gioco, inserito le proprie informazioni PayPal nell'account per effettuare acquisti in-app, per poi ritrovarsi con degli addebiti non autorizzati.
Sebbene i rimborsi siano in corso e PayPal sia stato disattivato, sviluppatore ed editore hanno precisato che gli utenti coinvolti che non abbiano ancora ricevuto un rimborso possono contattare l'assistenza all'indirizzo [email protected].
Gli utenti di Reddit hanno iniziato a condividere screenshot che documentano il problema con PayPal. Sono quindi emersi acquisti di vari importi, effettuati in diverse valute e associati agli account dei giocatori. Un'immagine pubblicata da un utente di nome ValorsHero mostra addebiti per Gryph Frontier PTE. LTD. pari a 9,53 dollari USA, 10.000 yen, 33,99 euro, 7,97 dollari canadesi, 10,79 dollari USA, 10.000 yen, 4,99 euro, 10.000 yen, 0,99 euro e altri 10.000 yen, tutti datati 22 gennaio 2026. Altri utenti colpiti hanno riportato situazioni simili. Un'altra persona, con il nome Zeto-, ha condiviso immagini che mostrano come il problema abbia portato ad addebiti complessivi per 1.302,08 euro.
Receipts from a victim of the ongoing Paypal error. Note the various currencies
byu/ValorsHero inEndfield
Gryphline e Hypergryph hanno inoltre diffuso una cronologia per illustrare cosa è successo e le fasce orarie che hanno subito gli addebiti fraudolenti.
- Cronologia degli eventi (UTC+8):
- 09:58 - Ricevuta la prima segnalazione da parte di un giocatore relativa ai pagamenti PayPal.
- 11:05 - Dopo aver confermato il problema, PayPal è stato immediatamente disabilitato come opzione di pagamento per prevenire ulteriori impatti.
- 18:20 - Completata una revisione completa di tutte le transazioni PayPal e identificati gli ordini coinvolti.
- 18:30 - Avviata l'emissione di rimborsi completi per tutti gli ordini PayPal creati tra le 09:36:51 e le 11:05:36 (UTC+8), inclusi gli acquisti effettuati tramite il launcher ufficiale e le ricariche effettuate tramite topup.gryphline.com. Tutti i rimborsi dovrebbero essere completati entro quattro ore.
Per il resto, vi ricordiamo che Arknights: Endfield è disponibile su PlayStation 5, PC e dispositivi mobile.