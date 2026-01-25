"Regalare tutto a tutti può anche far crescere i numeri", ma non renderà l'Epic Games Store sostenibile

Le parole di Sweeney sono state contestate da Michael Douse, il publishing director di Larian Studios , la software house dietro a Baldur's Gate 3 e il futuro Divinity , secondo cui regalare tutto a tutti non renderà mai sostenibile l'Epic Games Store, pur facendone crescere il numero di utenti.

In reazioni alle affermazioni del CEO di New Blood, secondo cui i giochi regalati sull'Epic Games Store porterebbero a un aumento delle vendite su Steam , il CEO di Epic Games Tim Sweeney ha espresso la sua insoddisfazione per le condizioni attuali del mercato e per la posizione dell' Epic Games Store : "In alcune transazioni Epic vince. In molte altre vince Steam. Ma c'è una cosa che resta costante in ogni transazione: giocatori e sviluppatori vincono grazie a una maggiore scelta e a offerte migliori", ha dichiarato.

Alan Wake 2

Douse ha tirato in mezzo al discorso anche Alan Wake 2 di Remedy, titolo acclamato dalla critica che ha impiegato oltre un anno e due milioni di copie vendute prima di diventare redditizio, probabilmente anche a causa della sua esclusività su Epic Games Store.

"Capisco che Epic abbia finanziato interamente Alan Wake 2, ma questo discorso altruistico a favore degli sviluppatori diventa meno convincente nel momento in cui Remedy sembra essere entrata in una piccola crisi finanziaria perché non poteva vendere su Steam, con potenzialmente centinaia di milioni di dollari di ricavi persi", ha affermato Douse.

Ha poi aggiunto: "La concorrenza è positiva ed è importante, ma è difficile crederci quando esistono casi dimostrabili di giochi che hanno ottenuto risultati inferiori proprio a causa di questa strategia".

Parlando poi della strategia di Epic di attrarre utenti tramite giochi gratuiti, Douse ha spiegato che "la sostenibilità dello store dipende dalla sua capacità di convertire centinaia di milioni di giocatori di Fortnite in giocatori premium di fascia medio-alta, e non vedo il marchio Fortnite muoversi in questa direzione. Regalare tutto a tutti può anche far crescere i numeri, ma non crea una piattaforma di vendita sostenibile su cui proporre esperienze premium".