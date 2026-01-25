PlayStation 3 diventa più potente grazie a una nuova mod

Che senso ha moddare una console ormai vecchiotta come PlayStation 3? Nessuno, effettivamente, ma è decisamente una bella sfida, nonché un modo per continuare a sfruttare dell'hardware fuori mercato. Tutto questo per introdurre al fatto che è stata appena rivelata una nuova mod per PS3 che promette delle prestazioni "finora impossibili" per i modelli Super Slim, Slim, serie 3000 e 2504 della terza console PlayStation da salotto.
È già storia
Come evidenziato dal modder polacco @Modyfikator89, questo metodo utilizza un Quasi-Custom Firmware (qCFW) completamente funzionante, denominato BadWDSD, installato tramite un Raspberry Pi Pico. Poiché si tratta di un'iniezione hardware direttamente nella RAM effettuata tramite il Pico, la modifica non può essere bloccata da Sony con un aggiornamento di sistema.
Il modder ha mostrato una PS3 Super Slim in esecuzione con qCFW 4.92 e un "massiccio overclock della RSX a 850 MHz", mantenendo al contempo temperature operative sorprendentemente basse, inferiori ai 55 °C.
La mod supporta inoltre un sistema operativo Linux, consente di recuperare console bloccate in modalità factory e permette di avviare immagini ISO di giochi PS2 in modo nativo, senza necessità di conversione.
PlayStation 3 non è stata sicuramente la console più venduta di Sony, ma è comunque molto amata per il gran numero di giochi di alta qualità che ha ospitato.