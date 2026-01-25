Oppo Find N6 ottiene le certificazioni: il lancio globale, anche in Europa, è sempre più vicino, specifiche al top

Negli ultimi giorni, Oppo Find N6 , identificato dal numero di modello CPH2765, è comparso nei database di diversi enti regolatori fondamentali per la commercializzazione al di fuori della Cina . Tra questi figurano TDRA negli Emirati Arabi Uniti, IMDA a Singapore e TÜV, un passaggio che storicamente anticipa di poco il lancio ufficiale.

Oppo Find N6 si avvicina sempre di più al debutto e, questa volta, gli indizi fanno pensare a un possibile lancio globale molto più concreto rispetto al passato. Dopo l'ottima accoglienza riservata a Oppo Find N5 (non arrivato in Europa) il nuovo pieghevole dell'azienda cinese potrebbe finalmente colmare questa lacuna , almeno secondo le più recenti certificazioni internazionali.

Per quanto riguarda le tempistiche, inizialmente si parlava di una presentazione in Cina fissata per gennaio, ma le indiscrezioni più recenti indicano un rinvio a dopo il Capodanno Lunare. Questo colloca il debutto cinese tra fine febbraio e marzo , mentre resta ancora da chiarire quando avverrà l'eventuale annuncio per i mercati internazionali.

Le possibili specifiche tecniche dell'Oppo Find N6

Sul fronte delle specifiche, Oppo Find N6 promette una scheda tecnica di altissimo livello. Il display interno dovrebbe essere un LTPO OLED pieghevole da 8,12" con risoluzione 2K, affiancato da uno schermo esterno da 6,62 pollici. Entrambi integrerebbero una fotocamera frontale da 20 MP. Il comparto fotografico posteriore si preannuncia particolarmente ambizioso, con una tripla fotocamera composta da due sensori da 50 MP e uno da 200 MP.

Certificazione TÜV Oppo Find N6

Non mancano elementi premium come una batteria da 6.000 mAh, configurazioni fino a 16 GB di RAM e 1 TB di memoria interna, connettività satellitare, un ecosistema di accessori magnetici e una nuova AI stylus. Il peso dovrebbe attestarsi intorno ai 225 grammi, con colorazioni previste come Titanium, nero profondo e arancione dorato.