Arknights: Endfield si prepara al lancio con tre nuovi trailer, superati i 35 milioni di pre-registrazioni

Gryphline e gli sviluppatori di Mountain Contour hanno pubblicato una nuova serie di trailer dedicati ad Arknights: Endfield, in vista dell'ormai imminente debutto su PS5, PC, iOS e Android, previsto per il prossimo 22 gennaio.
Il trailer di lancio presenta sequenze cinematografiche accompagnate dal brano originale "We Are Empire" della rock band Starset, mentre i video "The Five: Sparks that Shatter the Darkness" e "New Horizons" offrono uno sguardo approfondito sul vasto mondo di gioco, sui personaggi e sui principali elementi narrativi. Tutti e tre i filmati sono stati mostrati durante una lunga diretta ufficiale pre‑lancio, nel corso della quale il team ha illustrato i contenuti e gli eventi disponibili con la versione 1.0. Per l'occasione è stato anche svelato che le pre-registrazioni hanno superato quota 35 milioni.
Cos'è Arknights: Endfield?
Arknights: Endfield riprende l'universo del celebre Arknights per trasformarlo in un action GDR free-to-play a sé stante. Questa nuova avventura porta i giocatori su Talos‑II, un pianeta duro e imprevedibile, dove condizioni ambientali estreme e creature ostili mettono costantemente alla prova la sopravvivenza delle colonie umane. Il giocatore assume il ruolo dell'Endministrator della Endfield Industries, responsabile di coordinare un gruppo di operatori altamente specializzati impegnati nella difesa e nello sviluppo degli insediamenti.
Abbandonando la formula tower defense dell'opera originale, Endfield punta su un sistema di combattimento in tempo reale, ricco di azione e costruito attorno alle capacità peculiari di ogni personaggio e alla sinergia tra i membri della squadra. L'esplorazione diventa un pilastro dell'esperienza: Talos‑II si presenta come un territorio vasto e variegato, attraversato da missioni che richiedono di muoversi tra zone pericolose, avamposti da proteggere e aree da riconquistare. A completare il quadro c'è un articolato sistema di costruzione e gestione delle infrastrutture, che consente di espandere fabbriche, ottimizzare la produzione e consolidare la presenza della Endfield Industries sul pianeta.
Il gioco arriverà già al lancio con testi in italiano, affiancati da doppiaggi in più lingue, impostazioni grafiche avanzate e funzioni cross‑platform pensate per offrire un'esperienza fluida su ogni dispositivo, con il lancio fissato a giovedì 22 gennaio.