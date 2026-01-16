Arknights: Endfield si prepara al lancio con tre nuovi trailer, superati i 35 milioni di pre-registrazioni

Gryphline e gli sviluppatori di Mountain Contour hanno pubblicato una nuova serie di trailer dedicati ad Arknights: Endfield, in vista dell'ormai imminente debutto su PS5, PC, iOS e Android, previsto per il prossimo 22 gennaio.

Il trailer di lancio presenta sequenze cinematografiche accompagnate dal brano originale "We Are Empire" della rock band Starset, mentre i video "The Five: Sparks that Shatter the Darkness" e "New Horizons" offrono uno sguardo approfondito sul vasto mondo di gioco, sui personaggi e sui principali elementi narrativi. Tutti e tre i filmati sono stati mostrati durante una lunga diretta ufficiale pre‑lancio, nel corso della quale il team ha illustrato i contenuti e gli eventi disponibili con la versione 1.0. Per l'occasione è stato anche svelato che le pre-registrazioni hanno superato quota 35 milioni.