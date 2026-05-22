Arknights: Endfield annuncia la data del grosso aggiornamento "Sketches of Lost Heirlooms"

Il team Mountain Contour e il publisher Gryphline hanno annunciato la data di uscita del prossimo grosso aggiornamento di Arknights: Endfield, intitolato "Sketches of Lost Heirlooms" e destinato ad arrivare il 5 giugno.
Si tratta di uno dei maggiori update visti finora per l'action RPG free-to-play su PC, PS5 e piattaforme mobile, con qualche dettaglio al riguardo che può essere visto all'interno del trailer di presentazione dedicato all'aggiornamento e riportato qui sotto.
L'update 1.3 porta con sé sia miglioramenti e variazioni tra correzione di bug e ottimizzazioni varie, che un'ampia serie di nuovi contenuti, rappresentando una notevole evoluzione del gioco.
Le novità in arrivo
Tra le novità maggiori introdotte dall'aggiornamento Sketches of Lost Heirlooms in Arknights: Endfield c'è un'intera nuova regione esplorabile, che espande la frontiera di Talos-II portandoci ad esplorare i misteri dei Lost Heirlooms insieme alla Wuling Watch.
In questa zona troviamo la Sword Vault Dale, una nuova mappa ricca di rovine e strutture antiche che celano numerosi segreti da scoprire, all'interno della nuova parte di storia introdotta con l'update 1.3.
Arrivano anche nuovi personaggi, ovvero Mi Fu, particolarmente portata all'azione come capitano della Wuling Watch e grande esperta nell'arte del combattimento che caratterizza la sua fazione, e Camille, responsabile delle indagini sui casi di crimine interni nonché Heat Vanguard in grado di fornire un grande supporto alla squadra in combattimento.
Tra le altre novità si segnala anche la nuova modalità di gioco Contingency Contract, che presenta una sfida ad alta intensità e ampiamente personalizzabile, oltre a diversi accorgimenti sul fronte della qualità della vita.
In precedenza avevamo visto le diverse novità portate dalla versione 1.1, mentre i problemi legati alle transazioni fraudolente dovrebbero essere stati risolti.
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