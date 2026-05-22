Arknights: Endfield annuncia la data del grosso aggiornamento "Sketches of Lost Heirlooms"

Il team Mountain Contour e il publisher Gryphline hanno annunciato la data di uscita del prossimo grosso aggiornamento di Arknights: Endfield, intitolato "Sketches of Lost Heirlooms" e destinato ad arrivare il 5 giugno.

Si tratta di uno dei maggiori update visti finora per l'action RPG free-to-play su PC, PS5 e piattaforme mobile, con qualche dettaglio al riguardo che può essere visto all'interno del trailer di presentazione dedicato all'aggiornamento e riportato qui sotto.

L'update 1.3 porta con sé sia miglioramenti e variazioni tra correzione di bug e ottimizzazioni varie, che un'ampia serie di nuovi contenuti, rappresentando una notevole evoluzione del gioco.