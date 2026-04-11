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Hades 2 arriva su PS5 e Xbox Series X|S: annunciati data e orario di sblocco esatti

Hades 2 è pronto al debutto su PS5 e Xbox Series X|S: Supergiant Games ha confermato data e orario esatto di sblocco, insieme a un aggiornamento in arrivo anche per le versioni PC e Nintendo Switch.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   11/04/2026
Un'immagine di Hades 2
Hades II
Hades II
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Ormai manca solo una manciata di giorni al debutto di Hades 2 su PS5 e Xbox Series X|S. Per preparare i giocatori al lancio, Supergiant Games ha comunicato su X la data e l'orario esatto di sblocco delle versioni digitali.

Come già noto, l'uscita è fissata per martedì 14 aprile, ma a causa del fuso orario i giocatori nostrani dovranno attendere la sera per iniziare a giocare: lo sblocco è previsto per le 19:00 italiane.

Novità anche per i giocatori Nintendo Switch, Switch 2 e PC

Supergiant Games ha inoltre confermato che, in concomitanza con il lancio su PS5 e Xbox Series X|S, le versioni PC, Nintendo Switch e Switch 2 riceveranno un aggiornamento che introdurrà contenuti bonus e vari miglioramenti alla quality of life, con ogni probabilità già inclusi nelle versioni PlayStation e Xbox. Al momento non sono stati condivisi ulteriori dettagli, quindi non resta che attendere nuove informazioni ufficiali dal team di sviluppo.

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Il nuovo finale di Hades 2 esiste solo per le richieste dei fan, non faceva parte dei piani degli autori Il nuovo finale di Hades 2 esiste solo per le richieste dei fan, non faceva parte dei piani degli autori

Hades 2 è il nuovo roguelike d'azione di Supergiant Games, sequel del pluripremiato Hades. Il gioco segue Melinoë, sorella di Zagreus e figlia di Ade, impegnata a sfidare il Titano del Tempo, Crono. Mantiene la struttura roguelike del primo capitolo, con combattimenti frenetici, poteri divini ottenuti dagli dèi dell'Olimpo e un forte focus sulla rigiocabilità. Introduce nuove armi, incantesimi, ambientazioni e un sistema di progressione più profondo, ampliando la formula che ha reso celebre l'originale. Si tratta anche di uno dei pochissimi titoli ad aver ottenuto un 10 sulle pagine di Multiplayer.it.

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