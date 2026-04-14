Hades 2 arriva su PS5 e Xbox Series X|S e riceve un grosso aggiornamento su PC e Nintendo Switch

Come da programma, Hades 2 è arrivato oggi su PS5 e Xbox Series X|S e, contemporaneamente, le versioni PC e Nintendo Switch 1 e 2 ricevono un grosso aggiornamento con contenuti bonus, raggiungendo di fatto la sua completezza.
Per l'occasione, Supergiant Games ha pubblicato una nuova patch per Hades 2 che aggiunge diversi elementi e aggiusta tanti aspetti dell'action in stile roguelike, portandolo a un ulteriore stadio di raffinamento ormai a quasi 7 mesi di distanza dal lancio sulle console Nintendo.
Gli aggiornamenti applicati sono veramente tanti, dunque vi invitiamo a visitare la pagina Steam con le note della patch per avere una visione completa di tutti i cambiamenti che arrivano con il download di questo update, mentre qui sotto ne segnaliamo alcuni.
Tante novità
Dopo una lunga attesa, data anche dal percorso che il gioco ha effettuato ancora in fase di accesso anticipato su PC, Hades 2 raggiunge dunque tutte le piattaforme presenti sul mercato, arrivando peraltro anche direttamente su Game Pass nella giornata di oggi, 14 aprile.
Oltre alle correzioni, Supergiant Games ha deciso di celebrare questa transizione a multipiattaforma con "sorprese aggiuntive", come riferito nel messaggio rivolto alla community.
Per quanto riguarda le aggiunte maggiori, si tratta delle seguenti:
- Aggiornamenti alle profezie del destino: le profezie relative a personaggi come Ulisse e Aracne presentano ora nuove scene conclusive narrate, che possono essere visualizzate nell'Elenco del destino una volta che tali profezie si sono avverate
- Regali perpetui: alla maggior parte dei personaggi di Crossroads è ora possibile regalare sali da bagno, esche gemelle o ambrosia a tempo indeterminato dopo aver stretto un legame con loro, attraverso varie nuove brevi scene
- Relazioni stabili: i personaggi con cui Melinoë può avere relazioni non platoniche potrebbero occasionalmente mostrare interesse nel continuare tali relazioni
- Nuovi eventi con dialoghi: molti personaggi del gioco hanno nuove cose da dire in vari punti della storia
- ...E molto altro! Scopri nuovi oggetti decorativi da sogno nei Campi di Addestramento di Crossroads, una nuova forma alternativa per ogni Animale Familiare e ulteriori sorprese che speriamo ti piaceranno!
Per il resto, si tratta di un sacco di correzioni che vanno a investire tanti aspetti del gioco.