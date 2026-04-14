Hades 2 arriva su PS5 e Xbox Series X|S e riceve un grosso aggiornamento su PC e Nintendo Switch

Come da programma, Hades 2 è arrivato oggi su PS5 e Xbox Series X|S e, contemporaneamente, le versioni PC e Nintendo Switch 1 e 2 ricevono un grosso aggiornamento con contenuti bonus, raggiungendo di fatto la sua completezza.

Per l'occasione, Supergiant Games ha pubblicato una nuova patch per Hades 2 che aggiunge diversi elementi e aggiusta tanti aspetti dell'action in stile roguelike, portandolo a un ulteriore stadio di raffinamento ormai a quasi 7 mesi di distanza dal lancio sulle console Nintendo.

Gli aggiornamenti applicati sono veramente tanti, dunque vi invitiamo a visitare la pagina Steam con le note della patch per avere una visione completa di tutti i cambiamenti che arrivano con il download di questo update, mentre qui sotto ne segnaliamo alcuni.