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Starfield è "differente" rispetto ai soliti GDR di Bethesda, ma anche TES e Fallout all'inizio non piacevano a tutti

Todd Howard ha spiegato di essere ben consapevole che Starfield è un gioco diverso dai soliti prodotti di Bethesda, ma non è una cosa così strana, perché anche le altre serie della compagnia all'inizio erano diverse dal resto.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   14/04/2026
Un robot di Starfield
Starfield
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Parlando con GamesRadar+, Todd Howard ha raccontato il proprio punto di vista sulla "diversità" di Starfield nello specifico rispetto agli altri grandi GDR di Bethesda.

Al tempo stesso però non è qualcosa di unico, visto che anche serie come The Elder Scrolls e Fallout inizialmente erano considerate qualcosa di diverso da tutto il resto.

Le parole di Howard su Starfield

"Se guardi a come è nato Elder Scrolls, così come Fallout, è successa la stessa cosa", come spiega Howard. "E poi, hanno trovato un pubblico che li ama".

"Quindi, penso sia vero che Fallout 76 e Starfield sono chiaramente diversi - dal punto di vista creativo - rispetto a quanto avevamo fatto [in precedenza]. E volevamo davvero farlo. Quando fai un certo tipo di cosa per, nel mio caso, 20 anni, vuoi provare altre cose e imparare da quelle esperienze. Abbiamo delle idee che vogliamo mettere in campo".

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Come afferma Howard, "siamo fortunati che quei giochi abbiano trovato, nell'ordine delle cose, un pubblico enorme che ci permette di continuare a lavorarci sopra". Conclude riguardo a giochi come Starfield e Fallout 76 dicendo che, "anche se sono un po' fuori dal percorso principale dei giochi single-player che abbiamo realizzato finora, siamo semplicemente fortunati ad aver ottenuto il successo che abbiamo avuto con loro".

Voi cosa ne pensate? Segnaliamo infine che Starfield ha raddoppiato i giocatori su Xbox grazie all'aggiornamento Rotte Libere.

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