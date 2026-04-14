Starfield è "differente" rispetto ai soliti GDR di Bethesda, ma anche TES e Fallout all'inizio non piacevano a tutti

Al tempo stesso però non è qualcosa di unico , visto che anche serie come The Elder Scrolls e Fallout inizialmente erano considerate qualcosa di diverso da tutto il resto.

Le parole di Howard su Starfield

"Se guardi a come è nato Elder Scrolls, così come Fallout, è successa la stessa cosa", come spiega Howard. "E poi, hanno trovato un pubblico che li ama".

"Quindi, penso sia vero che Fallout 76 e Starfield sono chiaramente diversi - dal punto di vista creativo - rispetto a quanto avevamo fatto [in precedenza]. E volevamo davvero farlo. Quando fai un certo tipo di cosa per, nel mio caso, 20 anni, vuoi provare altre cose e imparare da quelle esperienze. Abbiamo delle idee che vogliamo mettere in campo".

Come afferma Howard, "siamo fortunati che quei giochi abbiano trovato, nell'ordine delle cose, un pubblico enorme che ci permette di continuare a lavorarci sopra". Conclude riguardo a giochi come Starfield e Fallout 76 dicendo che, "anche se sono un po' fuori dal percorso principale dei giochi single-player che abbiamo realizzato finora, siamo semplicemente fortunati ad aver ottenuto il successo che abbiamo avuto con loro".

Voi cosa ne pensate? Segnaliamo infine che Starfield ha raddoppiato i giocatori su Xbox grazie all'aggiornamento Rotte Libere.