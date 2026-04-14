Diablo 4 su Nintendo Switch è stato classificato in Indonesia: annuncio in arrivo?

Diablo 4 potrebbe arrivare anche su Nintendo Switch, più probabilmente su Nintendo Switch 2, considerando che tale versione è stata recentemente classificata presso la rating board in Indonesia.

Per la precisione, la classificazione riguarda Diablo 4: Lord of Hatred, ovvero la più recente versione dell'action RPG di Blizzard, comprensiva della nuova espansione maggiore in arrivo a fine aprile e degli aggiornamenti precedenti, che potrebbe dunque raggiungere anche la console Nintendo.

Non ci sono ancora comunicazioni ufficiali e la questione, come al solito, va presa come voce di corridoio per il momento, ma la cosa non è proprio inverosimile, soprattutto se si pensa a Switch 2.