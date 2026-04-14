Diablo 4 su Nintendo Switch è stato classificato in Indonesia: annuncio in arrivo?

Diablo 4 potrebbe arrivare anche su Nintendo Switch, più probabilmente su Nintendo Switch 2, considerando che tale versione è stata recentemente classificata presso la rating board in Indonesia.
Per la precisione, la classificazione riguarda Diablo 4: Lord of Hatred, ovvero la più recente versione dell'action RPG di Blizzard, comprensiva della nuova espansione maggiore in arrivo a fine aprile e degli aggiornamenti precedenti, che potrebbe dunque raggiungere anche la console Nintendo.
Non ci sono ancora comunicazioni ufficiali e la questione, come al solito, va presa come voce di corridoio per il momento, ma la cosa non è proprio inverosimile, soprattutto se si pensa a Switch 2.
Una conversione verosimile
La pagina della classificazione è quella unica di Diablo 4: Lord of Hatred, ovvero non è specifica per piattaforma, ma tra quelle segnalate per il gioco risulta ora anche "Nintendo Switch", oltre a PC, PS5 e Xbox Series X|S.
Tale piattaforma, ovviamente, non risultava fino a poco fa, considerando che il gioco non è presente, né è mai stato annunciato, per le console Nintendo.
Tuttavia, la registrazione di una classificazione del genere potrebbe precedere l'annuncio effettivo della conversione su Nintendo Switch, come già successo diverse volte in passato, a meno che non si tratti di un errore.
Tecnicamente, un port di Diablo 4 su Nintendo Switch 2 non dovrebbe essere proibitivo, considerando i titoli third party che sono arrivati sulla nuova console, dunque l'idea che possa esserci tale versione in arrivo è verosimile.
Nel frattempo, abbiamo visto nei giorni scorsi un video con il gameplay di Diablo 4: Lord of Hatred.