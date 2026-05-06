Qualcuno ha moddato Hades dentro Hades 2 e gli sviluppatori sono stupefatti

Il progetto, intitolato Zagreus' Journey e realizzato dal modder noto come NikkelM, ha da poco raggiunto la versione 1.0. La modifica introduce tutte le regioni, i nemici e i boss del gioco originale, permettendo agli utenti di affrontarli vestendo i panni di Melinoe , la protagonista del sequel. Il lavoro di trasposizione è stato accompagnato anche dall'aggiunta di nuovi incontri con i personaggi non giocanti (NPC) e altri contenuti inediti.

Per fugare ogni possibile dubbio in merito alle modalità di sviluppo, l'autore ha specificato la totale assenza di tecnologie procedurali: "Questa mod non utilizza, e mai utilizzerà, l'intelligenza artificiale generativa per arte, doppiaggio o musica. Tutte le linee di dialogo provengono dal gioco originale, e i disegni sono stati realizzati appositamente dal talentuoso artista della community 'burn'".

Ad attirare l'attenzione è stato anche il trailer di lancio, caratterizzato da valori produttivi insolitamente alti per un prodotto amatoriale. Alcuni lo hanno addirittura scambiato per il trailer di un'espansione ufficiale. A chiarirne il tutto è intervenuta, in modo inaspettato, la stessa Supergiant Games.

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Tramite il proprio account X, il team ha condiviso il progetto, commentandolo in maniera davvero positiva: : "Siamo rimasti sbalorditi da questa mod creata da un utente per la versione PC di Hades II, che permette di affrontare gli scontri del gioco originale nei panni di Melinoe".

Anche la reazione della community è stata positiva. Diversi utenti, colpiti dalla qualità del lavoro, hanno suggerito agli sviluppatori di collaborare con il creatore della mod per trasformarla in un DLC ufficiale, auspicando che in futuro questi contenuti possano essere resi disponibili anche per le versioni console del gioco.