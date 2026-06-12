Le informazioni sul multigiocatore di Gears of War: E-Day sono "in arrivo", assicura il team

Gears of War: E-Day , un prequel dell'intera saga, punterà molto sulla modalità campagna (la più lunga della serie, dicono gli autori) ma avrà anche una modalità multigiocatore, per chi ama divertirsi online. Per il momento non abbiamo ricevuto molte informazioni a riguardo, ma gli sviluppatori assicurano che non dovremo attendere ancora molto.

Le parole di Fawcette su Gears of War: E-Day

Fawcette ha dichiarato: "Sta arrivando! Questa è la nostra presentazione del gameplay; non abbiamo ancora mostrato nulla di questo gioco, quindi volevamo davvero gettare le basi. Soprattutto a partire da quel trailer di annuncio, che era molto cinematografico, volevamo mostrare al mondo i personaggi e la storia. Abbiamo molte novità in arrivo."

Parlando invece della modalità multigiocatore, Fawcette ha detto: "C'è un'intersezione tra meccaniche di gioco, storia e personaggi. Quindi, anche se stai giocando a una modalità multigiocatore in Gears, giochi nei panni di personaggi canonici dotati di una propria personalità. C'è questa atmosfera quando hai questi quattro personaggi che interagiscono tra loro, quattro giocatori con ogni genere di meccanica in gioco."

Ricordiamo anche che la beta multiplayer di Gears of War: E-Day ha una data (ecco come partecipare), quindi i giocatori potranno provare con mano il multigiocatore.