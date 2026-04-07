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Silent Hill Townfall per PS5 è in preordine su Amazon: è un nuovo horror autoconclusivo in prima persona

Tra le proposte di Amazon troviamo Silent Hill Townfall per PS5 in preordine, il nuovo gioco completamente in prima persona dove vestirai i panni di Simon Ordell.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   07/04/2026
Silent Hill Townfall
Silent Hill: Townfall
Silent Hill: Townfall
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Se sei interessato al prossimo gioco della serie, Silent Hill Townfall per PS5 è in preordine su Amazon a 54,90 €. Puoi preordinarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni dall'uscita del gioco. A tal proposito, specifichiamo che la data riportata (31 dicembre 2026) è indicativa. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Una nuova avventura inquietante

Come ti abbiamo anticipato, si tratta di un nuovo titolo indipendente e autoconclusivo, ovvero un horror psicologico completamente in prima persona. In questo gioco vestirai i panni di Simon Ordell, richiamato sull'isola di St. Amelia dove scoprirà una città misteriosa e avvolta da una fitta nebbia. Il protagonista dovrà esplorare, fuggire e sopravvivere usando alcune armi e strumenti, tra cui la CRTV. Si tratta di una piccola televisione tascabile in grado di sintonizzarsi su segnali instabili.

Akira Yamaoka non ha scritto le musiche di Silent Hill: Townfall, ma per un buon motivo Akira Yamaoka non ha scritto le musiche di Silent Hill: Townfall, ma per un buon motivo

Tra combattimenti frenetici, enigmi e fughe adrenaliniche, questo gioco è ideale per chi cerca avventure dinamiche e inquietanti. Nel frattempo, in questo articolo puoi scoprire le varie novità presentate dall'evento di Konami.

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