Silent Hill Townfall per PS5 è in preordine su Amazon: è un nuovo horror autoconclusivo in prima persona

Se sei interessato al prossimo gioco della serie, Silent Hill Townfall per PS5 è in preordine su Amazon a 54,90 €. Puoi preordinarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni dall'uscita del gioco. A tal proposito, specifichiamo che la data riportata (31 dicembre 2026) è indicativa. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Una nuova avventura inquietante

Come ti abbiamo anticipato, si tratta di un nuovo titolo indipendente e autoconclusivo, ovvero un horror psicologico completamente in prima persona. In questo gioco vestirai i panni di Simon Ordell, richiamato sull'isola di St. Amelia dove scoprirà una città misteriosa e avvolta da una fitta nebbia. Il protagonista dovrà esplorare, fuggire e sopravvivere usando alcune armi e strumenti, tra cui la CRTV. Si tratta di una piccola televisione tascabile in grado di sintonizzarsi su segnali instabili.

Tra combattimenti frenetici, enigmi e fughe adrenaliniche, questo gioco è ideale per chi cerca avventure dinamiche e inquietanti. Nel frattempo, in questo articolo puoi scoprire le varie novità presentate dall'evento di Konami.