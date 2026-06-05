State of Decay 3 sarebbe un perfetto AAA e potrebbe essere mostrato all'Xbox Showcase

L' Xbox Showcase del 7 giugno sarà probabilmente il momento migliore per scoprire nuovi dettagli sui tanti giochi in sviluppo presso gli Xbox Game Studios. Tra questi vi è l'atteso State of Decay 3 , annunciato nel 2020.

Cosa è stato detto su State of Decay 3

Secondo il report del giornalista, State of Decay 3 sarebbe in una fase avanzata dello sviluppo e il team starebbe conducendo un test della versione alpha, con l'aiuto di una parte della community. Inoltre, pare che State of Decay 3 sia un gioco ben rifinito, soprattutto quando comparato a State of Decay 2.

Corden ha scritto: "È quasi certo che vedremo State of Decay 3 allo showcase, anche considerando che è già in versione di prova alpha con un piccolo gruppo di giocatori, insieme a qualche YouTuber. E da ciò che ho sentito, pare che Undead Labs abbia ottenuto quella sensazione da AAA che era assente da State of Decay 2".

Ovviamente quanto riportato da Corden non è altro che un rumor al momento e non è detto che sia corretto. Non è impossibile che State of Decay 3 venga mostrato (sarebbe anche ora) ma per avere conferme definitive dovremo attendere l'Xbox Showcase di domenica.

Nel frattempo, diteci, quali sono le vostre speranze? Che giochi vorreste vedere?