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State of Decay 3 sarebbe un perfetto AAA e potrebbe essere mostrato all'Xbox Showcase

Un nuovo report ci permette di scoprire qualche dettaglio su State of Decay 3, che sarebbe ora un vero AAA. L'annuncio, secondo il rumor, sarebbe in arrivo presto.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   05/06/2026
Un personaggio di State of Decay 3
State of Decay 3
State of Decay 3
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L'Xbox Showcase del 7 giugno sarà probabilmente il momento migliore per scoprire nuovi dettagli sui tanti giochi in sviluppo presso gli Xbox Game Studios. Tra questi vi è l'atteso State of Decay 3, annunciato nel 2020.

Ora, però, pare arrivato il momento di scoprirne di più, almeno secondo un nuovo report di Jez Corden di Windows Central.

Cosa è stato detto su State of Decay 3

Secondo il report del giornalista, State of Decay 3 sarebbe in una fase avanzata dello sviluppo e il team starebbe conducendo un test della versione alpha, con l'aiuto di una parte della community. Inoltre, pare che State of Decay 3 sia un gioco ben rifinito, soprattutto quando comparato a State of Decay 2.

Corden ha scritto: "È quasi certo che vedremo State of Decay 3 allo showcase, anche considerando che è già in versione di prova alpha con un piccolo gruppo di giocatori, insieme a qualche YouTuber. E da ciò che ho sentito, pare che Undead Labs abbia ottenuto quella sensazione da AAA che era assente da State of Decay 2".

Il trailer di annuncio di State of Decay 3 era puramente concettuale: all'epoca il gioco non esisteva ancora Il trailer di annuncio di State of Decay 3 era puramente concettuale: all'epoca il gioco non esisteva ancora

Ovviamente quanto riportato da Corden non è altro che un rumor al momento e non è detto che sia corretto. Non è impossibile che State of Decay 3 venga mostrato (sarebbe anche ora) ma per avere conferme definitive dovremo attendere l'Xbox Showcase di domenica.

Nel frattempo, diteci, quali sono le vostre speranze? Che giochi vorreste vedere?

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