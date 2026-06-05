Bethesda avrebbe due remaster non annunciate in produzione

Le remaster e i remake sono sempre più comuni oramai, in quanto sono un modo non troppo costoso per rimettere al centro dell'attenzione una saga videoludica o anche solo per racimolare un po' di soldi con un progetto che non richiede troppo tempo, soprattutto in caso delle remaster.

Non vi stupirà sapere quindi che Bethesda avrebbe in lavorazione due nuove remaster, almeno secondo quanto indicato dal noto leaker Nate the Hate.