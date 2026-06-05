Bethesda avrebbe due remaster non annunciate in produzione

Le remaster e i remake sono sempre più comuni oramai, in quanto sono un modo non troppo costoso per rimettere al centro dell'attenzione una saga videoludica o anche solo per racimolare un po' di soldi con un progetto che non richiede troppo tempo, soprattutto in caso delle remaster.
Non vi stupirà sapere quindi che Bethesda avrebbe in lavorazione due nuove remaster, almeno secondo quanto indicato dal noto leaker Nate the Hate.
Le remaster di Bethesda
I due giochi che dovrebbero ricevere una versione rimasterizzata sarebbero Wolfenstein: The New Order e Wolfenstein II: The New Colossus, ovvero i capitoli principali della recente saga di MachineGames.
Secondo quanto indicato, le due remaster sarebbero viste da Bethesda come un modo per reintrodurre ai giocatori la storia di Wolfenstein in preparazione a un terzo capitolo (non ancora annunciato ma più volte chiacchierato tramite rumor). Inoltre, le vendite potrebbero essere spinte dal venturo adattamento dei videogiochi in formato televisivo.
Va detto che i due titoli non hanno bisogno di particolari modifiche. Wolfenstein: The New Order (2014) merita certamente una ripulita grafica, ma Wolfenstein II: The New Colossus (2017) si difende bene ancora oggi. Nel complesso, sempre ammesso che quanto indicato da Nate the Hate sia vero, non ci aspettiamo modifiche sostanziali, ma unicamente un aumento di risoluzione, dei dettagli e del frame rate.
Non ci sono invece informazioni riguardo a una versione rimasterizzata di Wolfenstein: The Old Blood (un'espansione prequel di The New Order) né di Wolfenstein: Youngblood (un seguito con modalità cooperativa).
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