WhatsApp testa i canali a pagamento: ecco a cosa serviranno

WhatsApp sta sviluppando una nuova funzione che punta a espandere il ruolo dei canali, introducendo un sistema di abbonamenti a pagamento. L'obiettivo è offrire ai creator strumenti per monetizzare i contenuti direttamente all'interno della piattaforma.

La novità emerge dalle versioni beta per Android, dove sono già presenti alcune indicazioni sul funzionamento. Il progetto non è ancora disponibile al pubblico, ma mostra una direzione chiara verso modelli di business integrati. Accanto alla monetizzazione, l'azienda sta lavorando anche su elementi di trasparenza e gestione dell'esperienza utente.