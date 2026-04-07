Samsung sta per chiudere Messaggi e accelera il passaggio all’app di Google

È ormai da tempo che Samsung cerca di spingere gli utenti a passare a Google Messaggi. Ora, secondo quanto confermato dall'azienda, l'app Samsung Messaggi verrà ufficialmente dismessa tra tre mesi. Non è una vera e propria novità, dato che sulla nuova serie Galaxy S26 già non è possibile scaricarla. Si tratta di una decisione che riguarda i dispositivi con Android 12 e versioni successive. Vediamo i dettagli.
Una transizione prevista
Samsung ha annunciato la chiusura dell'app negli Stati Uniti attraverso un avviso sul sito web statunitense. La data è fissata a luglio 2026 e l'azienda suggerisce di passare a Google Messaggi. Non è stata indicata una data precisa, ma a quanto pare sarà necessario controllare Samsung Messaggi per scoprirla.
Ad ogni modo, questa modifica non riguarda tutti i dispositivi: gli utenti con Android 11 o versioni precedenti potranno continuare a usufruirne. Per gli altri smartphone, invece, Samsung Messaggi funzionerà solo per i numeri o contatti di emergenza.
Come anticipato, l'azienda ha preso questa decisione in realtà da diversi anni e ha gradualmente sostituito la sua app con Google Messaggi. L'app di Samsung verrà definitivamente rimossa dal Galaxy Store, quindi non sarà più possibile scaricarla.
I vantaggi di Google Messaggi
Per spingere gli utenti a utilizzare l'app di Google, l'azienda ha messo in evidenza alcuni dei principali vantaggi. Prima di tutto, tra i principali punti di forza troviamo una protezione ancora più efficace contro lo spam, nonché una migliore condivisione di foto e video. Tra gli altri benefici sono presenti chat di gruppo più ricche e diverse funzionalità basate su Gemini.
Tuttavia, i dispositivi più vecchi potrebbero riscontrare qualche piccolo intoppo, seppur momentaneo, ad esempio con le conversazioni RCS. Nel frattempo, Samsung sta preparando la distribuzione di One UI 8.5 per la serie Galaxy S25 e arriverà tra poche settimane.