Samsung sta per chiudere Messaggi e accelera il passaggio all’app di Google

È ormai da tempo che Samsung cerca di spingere gli utenti a passare a Google Messaggi. Ora, secondo quanto confermato dall'azienda, l'app Samsung Messaggi verrà ufficialmente dismessa tra tre mesi. Non è una vera e propria novità, dato che sulla nuova serie Galaxy S26 già non è possibile scaricarla. Si tratta di una decisione che riguarda i dispositivi con Android 12 e versioni successive. Vediamo i dettagli.

Una transizione prevista Samsung ha annunciato la chiusura dell'app negli Stati Uniti attraverso un avviso sul sito web statunitense. La data è fissata a luglio 2026 e l'azienda suggerisce di passare a Google Messaggi. Non è stata indicata una data precisa, ma a quanto pare sarà necessario controllare Samsung Messaggi per scoprirla. Ad ogni modo, questa modifica non riguarda tutti i dispositivi: gli utenti con Android 11 o versioni precedenti potranno continuare a usufruirne. Per gli altri smartphone, invece, Samsung Messaggi funzionerà solo per i numeri o contatti di emergenza. Google Messaggi Come anticipato, l'azienda ha preso questa decisione in realtà da diversi anni e ha gradualmente sostituito la sua app con Google Messaggi. L'app di Samsung verrà definitivamente rimossa dal Galaxy Store, quindi non sarà più possibile scaricarla.