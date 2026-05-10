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Sony ha depositato un brevetto per trasformare il gameplay in reel da condividere

Sony ha depositato il brevetto per una tecnologia basata sull'intelligenza artificiale che trasforma automaticamente il gameplay in reel da condividere sui social.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   10/05/2026
Il protagonista di Marvel's Wolverine

A quanto pare Sony ha depositato un brevetto per trasformare il gameplay in reel da condividere: il documento, pubblicato pochi giorni fa, parla di un sistema basato sull'intelligenza artificiale che individua i momenti di gioco migliori di una sessione e genera automaticamente clip, immagini e contenuti personalizzati.

Il progetto parte dal presupposto che i giocatori condividono spesso i momenti più significativi delle proprie partite su piattaforme come Discord, Twitch, YouTube e X, ma che il processo attuale richiede tempo e software dedicati per cercare le scene migliori, tagliarle e modificarle.

L'obiettivo del nuovo sistema sarebbe quindi quello di automatizzare completamente queste operazioni: l'IA andrebbe a osservare ciò che accade sullo schermo, raccogliendo dati e imparando a riconoscere pattern specifici come serie di uccisioni, scontri con i boss e persino momenti divertenti e inaspettati.

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Neanche a dirlo, la tecnologia in questione sarebbe intelligente: terrebbe in conto il profilo dell'utente, il suo livello di abilità e lo stile di gioco al fine di individuare gli highlight più significativi, ad esempio la prima vittoria di un principiante.

Una funzionalità vantaggiosa per tutti?

Come spiegato da Hiroki Totoki e da Hideaki Nishino, i PlayStation Studios stanno già utilizzando l'intelligenza artificiale ai fini dello sviluppo, ma il sistema descritto in questo brevetto punta a offrire agli utenti una risorsa utile sia per loro che per l'azienda.

La tecnologia brevettata da Sony andrebbe infatti a creare automaticamente dei contenuti già rifiniti e pronti per la condivisione, che si tratti di brevi clip montate in maniera strategica, collage di sequenze dal taglio cinematografico, card stilizzate e altro ancora.

Nei documenti depositati dalla casa giapponese figura anche un esempio pratico in cui viene descritta la situazione di un giocatore alle prese con uno sparatutto multiplayer, impegnato a confrontarsi con un difficile scontro uno contro tre.

L'IA potrebbe riconoscere automaticamente l'elevata difficoltà dell'azione, la rarità dell'evento e l'abilità richiesta, generando subito un'immagine cinematografica con testo e impaginazione già pronti per essere condivisi online.

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