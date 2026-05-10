A quanto pare Sony ha depositato un brevetto per trasformare il gameplay in reel da condividere: il documento, pubblicato pochi giorni fa, parla di un sistema basato sull'intelligenza artificiale che individua i momenti di gioco migliori di una sessione e genera automaticamente clip, immagini e contenuti personalizzati.

Il progetto parte dal presupposto che i giocatori condividono spesso i momenti più significativi delle proprie partite su piattaforme come Discord, Twitch, YouTube e X, ma che il processo attuale richiede tempo e software dedicati per cercare le scene migliori, tagliarle e modificarle.

L'obiettivo del nuovo sistema sarebbe quindi quello di automatizzare completamente queste operazioni: l'IA andrebbe a osservare ciò che accade sullo schermo, raccogliendo dati e imparando a riconoscere pattern specifici come serie di uccisioni, scontri con i boss e persino momenti divertenti e inaspettati.

Neanche a dirlo, la tecnologia in questione sarebbe intelligente: terrebbe in conto il profilo dell'utente, il suo livello di abilità e lo stile di gioco al fine di individuare gli highlight più significativi, ad esempio la prima vittoria di un principiante.