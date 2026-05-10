A quanto pare Sony ha depositato un brevetto per trasformare il gameplay in reel da condividere: il documento, pubblicato pochi giorni fa, parla di un sistema basato sull'intelligenza artificiale che individua i momenti di gioco migliori di una sessione e genera automaticamente clip, immagini e contenuti personalizzati.
Il progetto parte dal presupposto che i giocatori condividono spesso i momenti più significativi delle proprie partite su piattaforme come Discord, Twitch, YouTube e X, ma che il processo attuale richiede tempo e software dedicati per cercare le scene migliori, tagliarle e modificarle.
L'obiettivo del nuovo sistema sarebbe quindi quello di automatizzare completamente queste operazioni: l'IA andrebbe a osservare ciò che accade sullo schermo, raccogliendo dati e imparando a riconoscere pattern specifici come serie di uccisioni, scontri con i boss e persino momenti divertenti e inaspettati.
Neanche a dirlo, la tecnologia in questione sarebbe intelligente: terrebbe in conto il profilo dell'utente, il suo livello di abilità e lo stile di gioco al fine di individuare gli highlight più significativi, ad esempio la prima vittoria di un principiante.
Una funzionalità vantaggiosa per tutti?
Come spiegato da Hiroki Totoki e da Hideaki Nishino, i PlayStation Studios stanno già utilizzando l'intelligenza artificiale ai fini dello sviluppo, ma il sistema descritto in questo brevetto punta a offrire agli utenti una risorsa utile sia per loro che per l'azienda.
La tecnologia brevettata da Sony andrebbe infatti a creare automaticamente dei contenuti già rifiniti e pronti per la condivisione, che si tratti di brevi clip montate in maniera strategica, collage di sequenze dal taglio cinematografico, card stilizzate e altro ancora.
Nei documenti depositati dalla casa giapponese figura anche un esempio pratico in cui viene descritta la situazione di un giocatore alle prese con uno sparatutto multiplayer, impegnato a confrontarsi con un difficile scontro uno contro tre.
L'IA potrebbe riconoscere automaticamente l'elevata difficoltà dell'azione, la rarità dell'evento e l'abilità richiesta, generando subito un'immagine cinematografica con testo e impaginazione già pronti per essere condivisi online.
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