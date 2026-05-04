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AMD Ryzen 7 9700X: processore con 8 core e 16 thread, adatto a multitasking e gaming, risparmia con il codice sconto

Su AliExpress, oggi, è presente e disponibile una promozione sull'AMD Ryzen 7 9700X che cala di prezzo grazie all'applicazione di un codice sconto dedicato.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   04/05/2026
AMD Ryzen 7 9700X

Su AliExpress, oggi, è presente e disponibile una promozione interessante sul processore AMD Ryzen 7 9700X che cala di prezzo di 30€ grazie al codice sconto ITCD30 per un costo totale e finale d'acquisto di 235,76€. Puoi accedere alla pagina dedicata direttamente tramite questo link.

L'AMD Ryzen 7 9700X è una CPU moderna progettata per offrire prestazioni elevate a gamer e content creator. Basato sull'architettura Zen 5 e realizzato con processo produttivo a 4 nm, rappresenta una soluzione bilanciata per sistemi di nuova generazione. Il processore dispone di 8 core e 16 thread, una configurazione che permette di affrontare sia il gaming che le attività multitasking.

Ulteriori dettagli sul processore

Le frequenze operative partono da 4,3 GHz e raggiungono fino a 5,5 GHz in modalità boost, garantendo grande reattività. Come gli altri modelli della serie, anche questo chip presenta moltiplicatore sbloccato, offrendo la possibilità di effettuare overclock per ottenere prestazioni ancora superiori.

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Tra le specifiche principali troviamo un TDP di 65 watt, che lo rende particolarmente efficiente, e una cache L3 da 40 MB, utile per migliorare la velocità di accesso ai dati.

È presente anche una grafica integrata basata su architettura AMD RDNA 2, sufficiente per utilizzi di base o sistemi senza GPU dedicata. Il supporto a memoria DDR5 e interfaccia PCIe 5.0 permette di sfruttare le tecnologie più recenti.

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