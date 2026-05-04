AMD Ryzen 7 9700X: processore con 8 core e 16 thread, adatto a multitasking e gaming, risparmia con il codice sconto

Su AliExpress, oggi, è presente e disponibile una promozione interessante sul processore AMD Ryzen 7 9700X che cala di prezzo di 30€ grazie al codice sconto ITCD30 per un costo totale e finale d'acquisto di 235,76€. Puoi accedere alla pagina dedicata direttamente tramite questo link.

L'AMD Ryzen 7 9700X è una CPU moderna progettata per offrire prestazioni elevate a gamer e content creator. Basato sull'architettura Zen 5 e realizzato con processo produttivo a 4 nm, rappresenta una soluzione bilanciata per sistemi di nuova generazione. Il processore dispone di 8 core e 16 thread, una configurazione che permette di affrontare sia il gaming che le attività multitasking.