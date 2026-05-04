AMD Ryzen 7 9700X: processore con 8 core e 16 thread, adatto a multitasking e gaming, risparmia con il codice sconto

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L'AMD Ryzen 7 9700X è una CPU moderna progettata per offrire prestazioni elevate a gamer e content creator. Basato sull'architettura Zen 5 e realizzato con processo produttivo a 4 nm, rappresenta una soluzione bilanciata per sistemi di nuova generazione. Il processore dispone di 8 core e 16 thread, una configurazione che permette di affrontare sia il gaming che le attività multitasking.
Ulteriori dettagli sul processore
Le frequenze operative partono da 4,3 GHz e raggiungono fino a 5,5 GHz in modalità boost, garantendo grande reattività. Come gli altri modelli della serie, anche questo chip presenta moltiplicatore sbloccato, offrendo la possibilità di effettuare overclock per ottenere prestazioni ancora superiori.
Tra le specifiche principali troviamo un TDP di 65 watt, che lo rende particolarmente efficiente, e una cache L3 da 40 MB, utile per migliorare la velocità di accesso ai dati.
È presente anche una grafica integrata basata su architettura AMD RDNA 2, sufficiente per utilizzi di base o sistemi senza GPU dedicata. Il supporto a memoria DDR5 e interfaccia PCIe 5.0 permette di sfruttare le tecnologie più recenti.