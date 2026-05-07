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Uno dei migliori giochi VR in super sconto su Instant Gaming: Paper Beast di Éric Chahi costa poco più di 1€

L'ottima esperienza esplorativa per VR del 2020 viene proposta su Instant Gaming a un prezzo ridicolmente basso.

NOTIZIA di Raffaele Staccini   —   07/05/2026
Paper Beast
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Paper Beast in versione PC per Steam VR è in super promo su Instant Gaming. Il titolo di Éric Chahi, già creatore di Another World, viene ora proposto a una cifra estremamente ridotta rispetto al prezzo di listino originale. Potete acquistarlo cliccando sul box qui sotto oppure tramite il link diretto alla pagina prodotto. L'offerta porta Paper Beast a 1,00€ IVA esclusa, che diventano 1,22€ con IVA italiana al 22%. Il prezzo di listino resta fissato a 20€, con uno sconto ufficiale del 95%. Calcolando invece la riduzione sul prezzo finale IVA inclusa, il risparmio è del 93,9%. Una cifra molto bassa anche nel panorama indie PC, soprattutto per un progetto che mantiene una forte identità artistica.

Un’esperienza fuori dai canoni tradizionali

Più che un gioco strutturato in senso classico, Paper Beast punta su esplorazione, fisica ambientale e interazione con creature surreali all'interno di un ecosistema dinamico. L'approccio è volutamente più contemplativo rispetto ai titoli d'azione o alle avventure narrative più convenzionali.

Lo stile visivo e il lavoro sull'atmosfera restano gli elementi più riconoscibili del progetto, che negli anni si è ritagliato una piccola nicchia tra gli appassionati di esperienze in realtà virtuale più sperimentali. A questo prezzo, può essere un buon momento per recuperarlo senza spendere quasi nulla. Qui trovate la nostra recensione.

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