Aliens: Fireteam Elite 2 è stato presentato con trailer e periodo di uscita su PS5, Xbox Series X|S e PC

Il nuovo sparatutto in terza persona cooperativo di sopravvivenza è in sviluppo su PS5, Xbox Series X|S e PC (tramite Steam ed Epic Games Store), con il lancio previsto durante il corso dell'estate . Qui sotto trovate il trailer che ha accompagnato l'annuncio.

Come preannunciato questa mattina, Daybreak Game Company e gli sviluppatori di Cold Iron Studios hanno presentato ufficialmente Aliens: Fireteam Elite 2 .

I primi dettagli svelati da Cold Iron Studios

Aliens: Fireteam Elite 2 porta fino a quattro giocatori nel cuore degli scenari più ostili dell'universo di Aliens, mettendoli nei panni dei Marine impegnati non in una missione di salvataggio, ma in una lotta disperata per la sopravvivenza. Gli Xenomorfi si muovono nei corridoi, colpiscono dall'ombra e attaccano in massa, trasformando ogni stanza in un potenziale campo di battaglia.

La cooperazione diventa quindi fondamentale: il gioco amplia la formula del primo capitolo introducendo meccaniche di squadra più profonde, un'intelligenza artificiale nemica più aggressiva e un sistema di classi rinnovato. Il passaggio dai tre giocatori del precedente capitolo ai quattro di questo sequel apre nuove possibilità tattiche, con ogni classe dotata di abilità e ruoli distinti che incoraggiano la pianificazione e la sinergia. A queste si aggiunge lo Specialista, una classe completamente personalizzabile che permette di combinare abilità principali e secondarie provenienti da tutto l'arsenale disponibile, creando build su misura per ogni stile di gioco.

Gli Xenomorfi, più vari e feroci che mai, costringono a muoversi costantemente e a sfruttare ogni risorsa: dalle armi corpo a corpo stordenti alle munizioni incendiarie ed elettriche. Completano l'offerta disponibile al lancio le mappe dedicate alla Modalità Orda, dove ondate crescenti di nemici mettono alla prova coordinazione, resistenza e capacità di adattamento della squadra.