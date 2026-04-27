Alien: Isolation 2 è sviluppato con Unreal Engine 5 e non con l'ottimo motore dell'originale

Alien: Isolation 2 è in sviluppo ed è stato da poco pubblicato un piccolo teaser che ci permette di avere un'idea del tipo di atmosfera che possiamo aspettarci. Non è molto, ma è una conferma che i lavori stanno proseguendo.

Certo, non siamo vicini al completamento, visto che Creative Assembly sta ancora cercando personale per ruoli di primo piano, come un Senior Development Manager e persino un Game Design Director. Le offerte di lavoro hanno però fatto luce anche su un dettaglio importante: quale sia il motore grafico usato per creare il nuovo Alien: Isolation.