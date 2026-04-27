5

Alien: Isolation 2 è sviluppato con Unreal Engine 5 e non con l'ottimo motore dell'originale

Secondo un'offerta di lavoro, Creative Assembly starebbe utilizzando l'Unreal Engine 5 - il motore grafico di Epic Games - per sviluppare Alien: Isolation 2, invece del motore proprietario usato per l'originale.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   27/04/2026
Uno xenomorfo in Alien: Isolation
Alien: Isolation
Alien: Isolation
News Video Immagini

Alien: Isolation 2 è in sviluppo ed è stato da poco pubblicato un piccolo teaser che ci permette di avere un'idea del tipo di atmosfera che possiamo aspettarci. Non è molto, ma è una conferma che i lavori stanno proseguendo.

Certo, non siamo vicini al completamento, visto che Creative Assembly sta ancora cercando personale per ruoli di primo piano, come un Senior Development Manager e persino un Game Design Director. Le offerte di lavoro hanno però fatto luce anche su un dettaglio importante: quale sia il motore grafico usato per creare il nuovo Alien: Isolation.

Alien: Isolation 2 si baserà su Unreal Engine 5

Secondo quanto indicato, Alien: Isolation 2 sarà sviluppato tramite Unreal Engine 5. Si tratta di una novità visto che il predecessore è stato creato usando il motore grafico proprietario di Creative Assembly.

Il primo Alien: Isolation è ancora oggi amato per la propria qualità grafica e l'ottimizzazione, quindi il cambio di motore potrebbe preoccupare. Ovviamente molto dipenderà dall'impegno degli autori di Alien: Isolation 2, quindi dovremo vedere più avanti se il cambio di motore grafico impatterà davvero la qualità del gioco.

Il primo teaser di Alien: Isolation 2 è arrivato dal buio di una base spaziale Il primo teaser di Alien: Isolation 2 è arrivato dal buio di una base spaziale

Le offerte di lavoro segnalano anche che il Game Design Director dovrà definire una "scaletta di lavoro a lungo termine", oltre a "definire un ambizioso piano di pubblicazione pluriennale per il progetto". L'impressione è che lo sviluppo sia solo agli inizi, come confermato lo scorso anno. Inoltre, ricordiamo che il nome ufficiale non è noto e che non è detto che l'opera si chiami Alien: Isolation 2.

Se siete fan del primo gioco, sapevate che Alien: Romulus ha omaggiato Alien: Isolation con un simpatico easter egg.

Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Alien: Isolation 2 è sviluppato con Unreal Engine 5 e non con l'ottimo motore dell'originale