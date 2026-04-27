Alien: Isolation 2 è sviluppato con Unreal Engine 5 e non con l'ottimo motore dell'originale

Alien: Isolation 2 è in sviluppo ed è stato da poco pubblicato un piccolo teaser che ci permette di avere un'idea del tipo di atmosfera che possiamo aspettarci. Non è molto, ma è una conferma che i lavori stanno proseguendo.
Certo, non siamo vicini al completamento, visto che Creative Assembly sta ancora cercando personale per ruoli di primo piano, come un Senior Development Manager e persino un Game Design Director. Le offerte di lavoro hanno però fatto luce anche su un dettaglio importante: quale sia il motore grafico usato per creare il nuovo Alien: Isolation.
Alien: Isolation 2 si baserà su Unreal Engine 5
Secondo quanto indicato, Alien: Isolation 2 sarà sviluppato tramite Unreal Engine 5. Si tratta di una novità visto che il predecessore è stato creato usando il motore grafico proprietario di Creative Assembly.
Il primo Alien: Isolation è ancora oggi amato per la propria qualità grafica e l'ottimizzazione, quindi il cambio di motore potrebbe preoccupare. Ovviamente molto dipenderà dall'impegno degli autori di Alien: Isolation 2, quindi dovremo vedere più avanti se il cambio di motore grafico impatterà davvero la qualità del gioco.
Le offerte di lavoro segnalano anche che il Game Design Director dovrà definire una "scaletta di lavoro a lungo termine", oltre a "definire un ambizioso piano di pubblicazione pluriennale per il progetto". L'impressione è che lo sviluppo sia solo agli inizi, come confermato lo scorso anno. Inoltre, ricordiamo che il nome ufficiale non è noto e che non è detto che l'opera si chiami Alien: Isolation 2.
Se siete fan del primo gioco, sapevate che Alien: Romulus ha omaggiato Alien: Isolation con un simpatico easter egg.