Il picchiaduro che si controlla con le natiche è diventato un eSport

Lo sviluppatore giapponese KAYAC ha annunciato che il suo picchiaduro a incontri Ketsu Battler avrà un torneo ufficiale, ospitato nientemeno che dall'evento esport sponsorizzato da Cygames, la GBVS Cygames Cup 2026. Considerando che si tratta di un gioco pensato per essere controllato con le natiche , sarà sicuramente un bel vedere. Immaginate tanti giocatori professionisti che se le danno di santa ragiona agitando verso il cielo la loro parte posteriore. L'editore del gioco, CoroCoro Comic, lo definisce con orgoglio "il primo torneo esport di culi della storia dell'umanità". Come non esserne fieri?

Scontro tra titani

Ketsu Battler è un picchiaduro 2D diventato virale, pubblicato a dicembre 2024 per Nintendo Switch. Come suggerisce il titolo, che significa "combattimento tra chiappe", il suo principale punto di forza è che non è necessario usare le mani per giocare. I personaggi del roster si affrontano in duelli all'arma bianca, ma lo fanno dandosi le spalle... o meglio, fronteggiandosi sedere a sedere e brandendo le armi con le natiche.

Proprio come i personaggi, anche i giocatori devono usare il proprio fondoschiena per giocare. Più precisamente, devono fissare un Joy-Con al sedere e muoverlo per far eseguire delle mosse al personaggio selezionato.

Ma come ha fatto questo gioco-meme incentrato sui glutei a finire in uno dei più grandi tornei esport nazionali del Giappone? Secondo un comunicato stampa, lo staff di Granblue Fantasy Versus: Rising è rimasto colpito nello scoprire che il gameplay di Ketsu Battler era "più profondo e intenso" di quanto immaginassero, arrivando a farsi conquistare dal titolo. Il torneo si terrà il 18 gennaio e vedrà fino a 128 giocatori affrontarsi in un girone a eliminazione diretta al meglio delle tre partite, che diventa al meglio delle cinque per i primi quattro classificati. Che finalmente gli esport possano diventare divertenti da guardare?