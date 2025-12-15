Grok e la disinformazione sulla strage di Bondi Beach: nuovi errori gravi dell’IA

Grok, il chatbot di xAI, continua a commettere errori e a diffondere informazioni errate. Non è la prima volta, ma il nuovo episodio riguarda la recente sparatoria a Bondi Beach, in Australia. Il chatbot ha identificato erroneamente alcune persone e ricostruito la vicenda in modo inesatto. Errori di questo tipo possono essere pericolosi e compromettere l'affidabilità dei chatbot, soprattutto quando si tratta di argomenti sensibili. Vediamo tutti i dettagli.

La disinformazione del chatbot sulla sparatoria Secondo quanto segnalato da diversi utenti e da Gizmodo, Grok ha identificato in modo errato il passante nella foto che ha disarmato uno dei tiratori (ovvero il 43enne Ahmed Al Ahmed). L'uomo, secondo il chatbot, sarebbe un ostaggio israeliano, mentre in un altro post avrebbe riportato informazioni fuori contesto sul trattamento riservato dai militari israeliani ai palestinesi. Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post In un'altra chat, invece, Ahmed Al Ahmed sarebbe stato identificato come Edward Crabtree, "professionista IT e Senior Solutions Architect", ma in realtà è una persona inesistente. Alla fine Grok ha cercato di correggere alcuni errori, riconoscendo poi l'identità di Al Ahmed. Il chatbot potrebbe aver raccolto le informazioni provenienti da un sito del tutto inaffidabile e generato dall'intelligenza artificiale, probabile causa dell'errore. Tuttavia, in contesti delicati, generare confusione può essere molto rischioso: è sempre meglio consultare siti giornalistici ufficiali e affidabili, oppure confrontare le informazioni.