Clair Obscur: Expedition 33, il GOTY 2025 è in promozione su Amazon al suo minimo storico

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promo che fa calare il prezzo di Clair Obscur: Expedition 33 fino al suo minimo storico sulla piattaforma.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   15/12/2025
Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione molto interessante e allettante su Clair Obscur: Expedition 33 per PS5 che viene messo in offerta con uno sconto attivo del 20% per un costo totale e finale d'acquisto di 39,99€, suo minimo storico sulla piattaforma. Puoi acquistare il gioco direttamente tramite questo link oppure accedi alla pagina del prodotto dal banner qui giù: Clair Obscur: Expedition 33 per PS5 si presenta come una reinterpretazione moderna del genere JRPG, capace di fondere la struttura classica a turni con un sistema di combattimento più dinamico e coinvolgente. Fresco di vittoria del GOTY 2025, questo titolo ha come cuore dell'esperienza le battaglie che non si limitano alle sole scelte strategiche, ma richiedono anche prontezza e abilità in tempo reale.

Ulteriori dettagli sul gioco

La personalizzazione gioca un ruolo fondamentale: i giocatori possono creare esploratori su misura, adattandoli al proprio stile grazie alla modifica di equipaggiamenti, statistiche, abilità e sinergie tra i membri del gruppo. Questo approccio consente di sperimentare diverse strategie e combinazioni, rendendo ogni spedizione unica.

Expedition 33 Fr Cast Announce Screenshot 06

L'avventura si svolge in un mondo affascinante e surreale, ricco di ambientazioni suggestive che spaziano dall'enigmatica Isola di Visage al Campo di battaglia dimenticato. L'esplorazione premia la curiosità, offrendo segreti, missioni secondarie e aree nascoste da scoprire. Sviluppato da Sandfall Interactive con Unreal Engine 5, Clair Obscur: Expedition 33 colpisce anche per la qualità grafica e per una colonna sonora intensa. Qui la nostra recensione.

