Clair Obscur: Expedition 33, il GOTY 2025 è in promozione su Amazon al suo minimo storico

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione molto interessante e allettante su Clair Obscur: Expedition 33 per PS5 che viene messo in offerta con uno sconto attivo del 20% per un costo totale e finale d'acquisto di 39,99€, suo minimo storico sulla piattaforma. Puoi acquistare il gioco direttamente tramite questo link oppure accedi alla pagina del prodotto dal banner qui giù: Clair Obscur: Expedition 33 per PS5 si presenta come una reinterpretazione moderna del genere JRPG, capace di fondere la struttura classica a turni con un sistema di combattimento più dinamico e coinvolgente. Fresco di vittoria del GOTY 2025, questo titolo ha come cuore dell'esperienza le battaglie che non si limitano alle sole scelte strategiche, ma richiedono anche prontezza e abilità in tempo reale.