Steam Controller è già esaurito e i bagarini si scatenano con prezzi da capogiro

Lo Steam Controller è andato esaurito in tempi record e, come prevedibile, i bagarini si sono subito attivati con prezzi da capogiro.

La nuova periferica di Valve è stata messa in vendita poche ore fa, ma la disponibilità è durata appena una manciata di minuti: nel giro di circa mezz'ora il prodotto risultava già non più acquistabile sullo store ufficiale. Al momento non è chiaro quando arriveranno nuove scorte, né se Valve abbia previsto ulteriori ondate di distribuzione nel breve periodo.