Steam Controller è già esaurito e i bagarini si scatenano con prezzi da capogiro

Lo Steam Controller è andato esaurito in tempi record e, come prevedibile, i bagarini si sono subito attivati con prezzi da capogiro.
La nuova periferica di Valve è stata messa in vendita poche ore fa, ma la disponibilità è durata appena una manciata di minuti: nel giro di circa mezz'ora il prodotto risultava già non più acquistabile sullo store ufficiale. Al momento non è chiaro quando arriveranno nuove scorte, né se Valve abbia previsto ulteriori ondate di distribuzione nel breve periodo.
Su eBay i prezzi possono arrivare fino a 300 dollari
La rapidità con cui il controller è sparito dagli scaffali digitali ha immediatamente alimentato il mercato parallelo. Come possiamo vedere nell'immagine qui sotto, su eBay sono già comparsi numerosi annunci, molti dei quali propongono lo Steam Controller a cifre decisamente gonfiate rispetto al prezzo ufficiale di 99 euro/dollari.
In alcuni casi, con il formato Compralo Subito, si arriva addirittura a 299,99 dollari, ovvero tre volte il prezzo di listino. Altri rivenditori stanno invece puntando sulle aste, con base iniziale che raramente scende sotto i 150-200 dollari.
Purtroppo, la pratica dei bagarini continua a essere una costante nel mondo dell'hardware da gaming, soprattutto quando si tratta di prodotti molto attesi e distribuiti in quantità ridotte. La speranza è che Valve riesca a rifornire presto il proprio store, così da scoraggiare ulteriormente il bagarinaggio e permettere agli utenti di acquistare il controller al suo prezzo reale.