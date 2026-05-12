Le esclusive PS5 restano importanti, ma PlayStation punta soprattutto sulle terze parti

Stando alle parole di Svensson, "senza contenuti PlayStation sarebbe semplicemente una scatola di plastica vuota", e la maggior parte di quei contenuti arriva proprio dalle terze parti, ed è per questo motivo che l'azienda continuerà a investire su questo fronte in futuro , cercando anche di coinvolgere nuovi partner in Cina e Corea del Sud.

Intervistato da The Game Business, Christian Svensson, vicepresidente delle iniziative strategiche e dei contenuti di terze parti di PlayStation , ha spiegato come fin dagli albori la strategia della compagnia faccia leva in modo significativo sui giochi sviluppati da studi esterni , dai colossi come GTA e Call of Duty fino ai partner più piccoli.

I giochi first‑party restano comunque fondamentali

"Se guardiamo alla storia di PlayStation, fin dall'inizio siamo stati un ecosistema fortemente incentrato su contenuti di terze parti", afferma Svensson. "Se parli con Nishino‑san (l'attuale CEO), ti dirà che senza contenuti PlayStation sarebbe solo una scatola di plastica. E poiché la maggior parte dei contenuti arriva dai third‑party, è fondamentale continuare a investire, essere ambiziosi e portare nuove voci sulla piattaforma. Se smettessimo di farlo, l'industria smetterebbe di crescere. Come leader del settore, abbiamo la responsabilità di spingere avanti l'intero comparto, non solo il nostro business."

Christian Svensson

Questo però non ridimensiona il ruolo dei PlayStation Studios: le produzioni interne servono a fissare l'asticella qualitativa dell'ecosistema PS5 e contribuiscono allo sviluppo di tecnologie e strumenti che vengono poi condivisi con gli studi esterni.

"Abbiamo alcune funzionalità beta sviluppate internamente per i team first‑party, che verranno pubblicate gradualmente e rese disponibili anche ai third‑party in modo selettivo. Ma, nella maggior parte dei casi, il flusso è inverso: costruiamo strumenti pensati per i third‑party che poi anche i first‑party possono sfruttare. Ci sono un paio di programmi su cui i nostri team stanno lavorando da tempo e di cui non posso ancora parlare, ma saranno esempi di riferimento nel settore. Ne discuteremo l'anno prossimo."