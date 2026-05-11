Forza Horizon 6 trapela online ma scattano subito i primi ban per i giocatori, anche millenari

Come abbiamo visto, Forza Horizon 6 è trapelato completamente online senza alcuna protezione, per un grosso errore probabilmente da parte di Microsoft o Playground Games, ma giocare a versioni piratate può costare comunque caro.

Sebbene il gioco sia stato caricato nel database di Steam senza alcuna crittazione, come abbiamo visto nelle ore scorse, questo non significa che non ci sia alcun sistema di protezione in atto, e utilizzare una versione piratata del gioco può portare a conseguenze notevoli, come un ban da ben 8000 anni che pare sia stato comminato a un giocatore incauto.

Non c'è alcuna conferma sulla questione, ma uno screenshot condiviso da varie fonti online riporta che un giocatore "catturato" a utilizzare una versione "modificata" di Forza Horizon 6 in queste ore avrebbe ricevuto un ban dal gioco fino al 31 dicembre 9999.