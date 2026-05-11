9

Forza Horizon 6 trapela online ma scattano subito i primi ban per i giocatori, anche millenari

Sembra che una prima conseguenza sull'uso improprio di Forza Horizon 6, recentemente trapelato online prima del tempo, sia emersa come decisamente drastica, con ban millenario.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   11/05/2026
Un'immagine di Forza Horizon 6
Forza Horizon 6
Forza Horizon 6
Articoli News Video Immagini

Come abbiamo visto, Forza Horizon 6 è trapelato completamente online senza alcuna protezione, per un grosso errore probabilmente da parte di Microsoft o Playground Games, ma giocare a versioni piratate può costare comunque caro.

Sebbene il gioco sia stato caricato nel database di Steam senza alcuna crittazione, come abbiamo visto nelle ore scorse, questo non significa che non ci sia alcun sistema di protezione in atto, e utilizzare una versione piratata del gioco può portare a conseguenze notevoli, come un ban da ben 8000 anni che pare sia stato comminato a un giocatore incauto.

Non c'è alcuna conferma sulla questione, ma uno screenshot condiviso da varie fonti online riporta che un giocatore "catturato" a utilizzare una versione "modificata" di Forza Horizon 6 in queste ore avrebbe ricevuto un ban dal gioco fino al 31 dicembre 9999.

Potrà tornare a giocarsi nel 9999

Ovviamente si tratta di una misura permanente sull'account, al di là della curiosa data utilizzata per la scadenza della pena, che dimostra come la questione possa avere delle conseguenze decisamente importanti per gli account.

Al momento X/Twitter ha dei problemi
e non è possibile caricare il post

Nello specifico, qui si parla di mod non consentita applicata al gioco, ma considerando che questo non è ancora uscito è altamente probabile che la sanzione riguardi semplicemente il fatto che l'utente sia stato pescato a utilizzare Forza Horizon 6, in una condizione che sottintende la fruizione di una copia pirata.

Forza Horizon 6 si mostra in un bellissimo trailer di lancio per PC e Xbox Forza Horizon 6 si mostra in un bellissimo trailer di lancio per PC e Xbox

Considerando che il gioco effettua probabilmente un controllo direttamente sull'account Microsoft utilizzato per avviare i titoli Xbox, può essere decisamente rischioso utilizzare una copia "trapelata" online, in attesa di capire quanto il leak dell'intero gioco, derivato probabilmente da un errore della stessa Microsoft, possa aver impattato sul lancio.

Questo contenuto potrebbe includere link affiliati che generano commissioni.
Per conoscere i dettagli della nostra policy editoriale, è disponibile la pagina etica.
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Forza Horizon 6 trapela online ma scattano subito i primi ban per i giocatori, anche millenari