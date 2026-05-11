MediaTek prepara il Dimensity 8600 con processo produttivo a 3 nanometri: potrebbe debuttare su smartphone con batterie da oltre 10.000 mAh

MediaTek starebbe sviluppando il nuovo Dimensity 8600, un chip a 3 nanometri destinato agli smartphone di fascia medio-alta. Ecco i dettagli.

Secondo una nuova indiscrezione, MediaTek sarebbe al lavoro su un nuovo processore destinato alla fascia upper mid-range del mercato smartphone. Il chip, identificato come MediaTek Dimensity 8600, dovrebbe introdurre miglioramenti significativi sia dal punto di vista dell'architettura sia del processo produttivo. Le informazioni provengono dal noto leaker Digital Chat Station, che sostiene che il Dimensity 8600 verrà realizzato con tecnologia a 3 nanometri. Si tratterebbe di uno dei più importanti aggiornamenti generazionali mai introdotti da MediaTek per i suoi chip orientati alle prestazioni nella fascia medio-alta.

I produttori interessati al nuovo MediaTek Dimensity 8600 Il nuovo processore raccoglierebbe l'eredità del MediaTek Dimensity 8500, presentato in Cina a gennaio 2026. Quest'ultimo è costruito con processo a 4 nanometri e viene utilizzato in modelli come Redmi Turbo 5, POCO X8 Pro, Honor Power 2, iQOO Z11, Motorola Edge 70 Pro e Oppo K15 Pro. Il primo smartphone di OpenAI dovrebbe adottare un chip MediaTek Dimensity 9600 personalizzato Secondo il leak, diversi produttori avrebbero già avviato i test di nuovi dispositivi basati sul Dimensity 8600. Tra i marchi citati figurano OPPO, vivo, Xiaomi e HONOR, insieme ai rispettivi sub-brand. Alcuni di questi smartphone potrebbero distinguersi anche per batterie particolarmente capienti, con capacità superiori ai 10.000 mAh.

Primi modelli e debutto del MediaTek Dimensity 8600 Il debutto dei primi modelli equipaggiati con il nuovo chip sarebbe previsto verso la fine del 2026. Tra i dispositivi citati nelle indiscrezioni compare anche Honor Power 3, anche se non vi sono ancora conferme ufficiali. Resta infine da verificare se futuri modelli come Redmi Turbo 6 e POCO X9 Pro adotteranno effettivamente il Dimensity 8600, succedendo agli attuali smartphone basati sul Dimensity 8500. Staremo a vedere cosa ci riserverà il futuro di un'azienda come MediaTek che, con sempre più decisione, sta adottando delle strategie per competere al meglio con Qualcomm e gli altri produttori di chip. Cosa ne pensate? Fatecelo sapere nei commenti.