Acquista il mouse ASUS Rog Keris II Origin e ottieni il cashback con la promo attiva sul sito dell'azienda

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile la possibilità di ottenere un cashback sull'acquisto del mouse ASUS Rog Keris II Origin: il prezzo del prodotto è di 149,90€ con un rimborso di 20€. Come ottenere il rimborso? Basterà registrare la richiesta tra l'11 maggio e il 26 luglio 2026 e, dopo una verifica da parte dell'azienda, sarà possibile ricevere il rimborso sul proprio conto.
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Ulteriori dettagli sul prodotto
Si tratta di un mouse da gaming ultraleggero progettato per offrire comfort e prestazioni di alto livello. Con un peso di soli 65 grammi e un design ergonomico testato per adattarsi alla maggior parte degli stili di impugnatura, garantisce un controllo preciso e una grande maneggevolezza anche nelle sessioni di gioco più intense. Il dispositivo integra il sistema ROG Push-Fit Switch Socket II, che permette di sostituire rapidamente gli switch e personalizzare la risposta dei pulsanti.
Il sensore ottico ROG AimPoint Pro raggiunge una sensibilità di 42.000 dpi e supporta la tecnologia track-on-glass. La connettività wireless ROG SpeedNova 8K assicura una frequenza di polling fino a 8.000 Hz. Si tratta di una promozione interessante, per saperne di più dai un'occhiata al nostro articolo dedicato.
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